Photovoltaik vom Baumarkt: Zolar und Obi kooperieren

Bei Obi kann man künftig PV-Anlagen kaufen. Die digitale Konfiguration ist Sache von Zolar.

Zolar, eine digitale Plattformen für private Solarlösungen in Deutschland, und die deutsche Baumarkt-Handelskette Obi bieten künftig Photovoltaik an. Wie die Firmen mitteilten, wollen sie damit den Solaranlagenkauf für Eigenheimbesitzende so einfach wie möglich machen. Das Angebot unfasse modular planbare, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Solarlösungen. Dabei komme ein Online-Konfigurator zum Einsatz, mit dem sich die Anlage digital planen lasse. Bundesweit übernehmen dann mehr als 700 regionale Handwerkspartner die Installation.

Ziel sei, zehn Millionen Haushalte in Europa mit erneuerbaren Energien zu versorgen. „Durch unsere gemeinsame Kooperation können Kundinnen und -Kunden ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen“, sagt Dr. Sarah Müller, Zolar Chief Commercial Officer.

Stromkosten-Einsparungen von bis zu 2.000 Euro, die Steuerbefreiung von Solarkauf-Anlagen für private Haushalte und Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen machten die Umstellung auf erneuerbare Energien derzeit attraktiv. Obi-Kundinnen und Kunden profitierten zudem vom Zolar Compass, der die Solaranlage, Speicher und Wallbox miteinander vernetze. Er lege damit das Fundament für die smarte Energiewende im Zuhause.

5.7.2023 | Quelle: Zolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH