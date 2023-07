Neues Energiespeichersystem EP600 von Bluetti

Solarenergie wird immer beliebter: Steigende Strompreise, Stromausfälle durch Naturkatastrophen und der Wandel hin zu erneuerbaren Energien wecken bei vielen Deutschen den Wunsch nach mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung, wodurch die Nachfrage nach Speichersystemen für Solarenergie wächst.

Bluetti ist ein weltweit führender Hersteller von Energiespeichersystemen und Generatoren und entwickelt seit mehr als zehn Jahren innovative, nachhaltige und hochqualitative grüne Energielösungen zu günstigen Preisen. Ganz neu im Portfolio ist das Energiespeichersystem EP600 Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern, auch über die führende B2B-E-Commerce-Plattform Alibaba.com.

Zuverlässiges Heimenergieprodukt mit dem neuen EP600

Das Energiespeichersystem EP600 ist das neue Highlight im Produktportfolio von Bluetti. Zusammen mit den B500-Batteriepacks liefert es bis zu sechs Kilowatt Leistung, bietet einen Wechselrichter und stellt 230V/400V Wechselstrom zur Verfügung, mit dem alle gängigen Haushaltsgeräte betrieben werden können. Jeder zusätzliche Akkusatz liefert weitere 4960 Wattstunden. Da das EP600 mit bis zu acht dieser Akkusätze ergänzt werden kann, kann das stationäre Hausspeichersystem zwischen rund fünf bis 40 Kilowattstunden Strom liefern, genug um unterschiedlich große Haushalte bis zu einer Woche netzunabhängig mit Strom zu versorgen. EP600 ist ab sofort auf Alibaba.com erhältlich.

Schnelle Installation

In diesem Jahr folgte Bluetti der Einladung von Alibaba.com, auf der Intersolar Europe 2023, der führenden Fachmesse für die Solarindustrie, am Alibaba.com-Stand auszustellen. Ein Highlight war die Installations-Challenge am Stand von Alibaba.com, bei der das EP600-Energiespeichersystem von Bluetti als Schlüsselprodukt vorgestellt wurde. Installateure demonstrierten den Aufbau und den Anschluss von zwei EP600-Einheiten am Stand in nur 30 Minuten, wodurch die einfache Installation des Produkts verdeutlicht wurde.

Zertifizierte Produkte

Bluetti bietet seinen Kunden zertifizierte Produkte, die allen gängigen Normen und Standards entsprechen, darunter IS09001/14000, iatf16949, SA8000, VDE, PSE, KC, BIS, U und JIS_ C8714 und ist das erste asiatische Unternehmen, das die TÜV-S-Zertifizierung erhalten hat.

Ein starkes Team zusammen mit Alibaba.com

Bluetti ist einer von mehr als 3.000 verifizierten Herstellern von Produkten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien auf Alibaba.com. Die B2B-E-Commerce-Plattform bietet ihren Kunden ein Portfolio von mehr als 400.000 Produkten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und ermöglicht es Großeinkäufern, neue Produkte zu entdecken, globale Lieferanten zu finden und Bestellungen schnell und effizient online aufzugeben. Gemeinsam mit Alibaba.com freut sich Bluetti darauf, Marke und Geschäft auf dem deutschen Markt auszubauen.