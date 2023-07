Mannheimer Photovoltaik-Offensive: Solaranlage für Bundesgartenschau

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der U-Halle im Spinellipark der diesjährigen Bundesgartenschau in Mannheim ist die bisher größte Solaranlage im Rahmen der Mannheimer Photovoltaik-Offensive.

Die Stadt Mannheim und das Mannheimer Energieunternehmen MVV treiben mit ihrer Photovoltaik-Offensive den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voran. Ziel der Offensive ist es, mit der Energiegewinnung durch Photovoltaik den Stromverbrauch der stadteigenen Liegenschaften bis zum Jahr 2027 vollständig klimaneutral abzudecken. 20 Projekte im Mannheimer Stadtgebiet inklusive der neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der U-Halle im Spinellipark der diesjährigen Bundesgartenschau (Buga23), haben die Partner bereits erfolgreich umgesetzt. Im Auftrag der Stadt Mannheim wurden alle Anlagen von der sMArt City Mannheim GmbH gebaut, dem gemeinsamen Joint Venture von Stadt und MVV.

Man finanziert die Anlagen der Photovoltaik-Offensive mit dem Klimafonds der Stadt Mannheim. „Die Region perspektivisch komplett von fossilen Energien zu lösen, ist eine gigantische Transformationsaufgabe. Wenn alle Akteure in der Stadt an einem Strang ziehen, ist die Klimaneutralität realistisch erreichbar. Die Mannheimer PV-Offensive ist dafür ein gutes Beispiel“, sagt Mannheims Erster Bürgermeister und zukünftiger Oberbürgermeister Christian Specht.

Mit rund 6.800 Quadratmetern belegt die Photovoltaik-Anlage auf der U-Halle der Bundesgartenschau eine Fläche in der Größe eines Fußballfelds. Die 2.411 Photovoltaik-Module erbringen eine Stromleistung von rund einem Megawatt. Somit ist die Solaranlage die aktuell größte ihrer Art auf öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Mannheimer PV-Offensive.

An besonders sonnigen Tagen kann die PV-Anlage bereits mehr Strom erzeugen, als beispielsweise die Seilbahn zwischen Spinelli- und Luisenpark benötigt. Seit dem Beginn der BUGA 23 konnte man durch den grünen Sonnenstrom vom eigenen Dach bereits fast 300 Tonnen CO 2 einsparen. Die aktuelle Leistungsbilanz, die erzeugte und verbrauchte Strommenge sowie die CO 2 -Einsparung der Anlage seit Beginn der BUGA 23 lassen sich auf einem Dashboard in der #klimapositiv-Ausstellung von MVV in der U-Halle und im Smart-City-Erlebnisraum auf Spinelli nachvollziehen.

