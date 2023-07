MVV und Stadtwerke Heidelberg vertiefen Fernwärme-Kooperation

Die Mannheimer MVV und die Stadtwerke Heidelberg arbeiten gemeinsam am Ziel, 100 Prozent grüne Fernwärme für die Region bereitzustellen. Dazu haben sie nun ihre langjährige Partnerschaft vertraglich vertieft.

Die MVV und die Stadtwerke Heidelberg wollen die Wärmewende in der Region vorantreiben. Gemeinsames Ziel ist es, die aktuell noch größtenteils fossile Fernwärme aus dem Großkraftwerk Mannheim Schritt für Schritt durch nachhaltige, klimaneutrale Grüne Wärme zu ersetzen. Die Fernwärme Rhein-Neckar GmbH (FRN), eine Tochter der MVV, und die Stadtwerke Heidelberg haben nun einen Vertrag unterschrieben, der die langjährige Partnerschaft zwischen Heidelberg und Mannheim für eine grüne Fernwärmeversorgung in der Region weiter vertieft. Dabei will man auch Vorteile nutzen, die sich aus dem zusammenhängenden Fernwärmenetz von MVV, FRN und Stadtwerke Heidelberg mit insgesamt rund 1.100 Kilometern Länge ergeben.

Grüne Fernwärme bis zum Jahr 2030

Zurzeit stammen bis zu 30 Prozent der Fernwärme in Mannheim und der Region aus klimafreundlichen Energien. Im Rahmen ihres Mannheimer Modells will die MVV die komplette Fernwärme bis zum Jahr 2030 „vergrünen“. An die Stelle einer einzigen großen Erzeugungsanlage treten dann nach und nach viele kleinere dezentrale Lösungen. Von der Restwärme aus der Abfallbehandlung über andere regenerative Energiequellen wie Biomasse, Biomethan und Flusswärme bis hin zu neuen Möglichkeiten in den Bereichen Geothermie, biogener Klärschlammverwertung und industrieller Abwärme.

In Heidelberg werden 50 Prozent aller Haushalte mit klimaneutraler Fernwärme versorgt. Seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre bezieht Heidelberg dafür auch Fernwärme aus Mannheim. Mit dem neu abgeschlossenen Vertrag wird diese Zusammenarbeit bis in die 2040er Jahre fortgeführt. Im Jahr 2010 hatten die Stadtwerke Heidelberg begonnen, zunehmend mehr Wärme aus klimaschonenden oder erneuerbaren Energien selbst zu erzeugen. Inzwischen sind dies nahezu 30 Prozent. Weitere Projekte sind in Planung. Bis 2030 soll die Heidelberger Fernwärme nahezu komplett klimaneutral werden, bis 2035 dann vollständig.

MVV beliefert Stadtwerke Heidelberg 20 Jahre lang mit Fernwärme

Im Zuge ihrer langfristig angelegten Partnerschaft liefert MVV den Stadtwerken Heidelberg über eine Laufzeit von 20 Jahren Fernwärme. Dabei erhöht sich der Anteil erneuerbarer Energien kontinuierlich – analog zum Ausbau der grünen Erzeugungskapazitäten von MVV. Gleichzeitig ermöglicht die Partnerschaft den Stadtwerken Heidelberg auch die Flexibilität, ihre eigenen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten auszubauen, sollten sich punktuell wirtschaftlichere Alternativen oder Standortvorteile in Heidelberg bieten.

Flankiert wird die Partnerschaft von einer intensiven Zusammenarbeit der Vertragspartner auf strategischer wie operativer Ebene, in den Bereichen Netzausbau, Digitalisierung der Wärmeversorgung und Effizienzsteigerung der Wärmenetze. Damit sollen perspektivisch auch mehr Menschen von der klimafreundlichen Fernwärme profitieren können.

25.7.2023 | Quelle: MVV