SFV: Solarstrom aus Privatanlagen für die Nachbarn

Der SFV will die Möglichkeit schaffen, Solarstrom aus der Privatanlage auch den Nachbarn liefern zu können. Der Verein hat dazu einen Diskussionsvorschlag gemacht.

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) schlägt ein Modell vor, das es erlaubt, privaten Solarstrom auch den Nachbarn zu verkaufen. Wie der SFV mitteilte, entstünde dadurch ein zusätzlicher Anreiz, einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten.

„Unser Diskussionsvorschlag knüpft an die Idee der Bürgerenergie an und stärkt die Rolle der Bürgerinnen und Bürger als aktive Akteure in der Energiewende“, sagt Susanne Jung, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied des SFV. „Wir glauben, dass die Förderung des Solarstromverkaufs zwischen Nachbarn nicht nur die Akzeptanz für Erneuerbare Energien stärkt, sondern auch eine weitere Motivation bietet, geeignete Dächer und Fassaden vollständig mit Photovoltaik zu belegen.“

Der vorgestellte Diskussionsvorschlag verstehe sich als Ergänzung zum klassischen Energy Sharing, wie es das Bündnis Bürgerenergie e.V. vorantreibe. Während beim Energy Sharing die Lieferung von EE-Strom an eine Teilhabe an gemeinschaftlichen Bürgerenergieprojekten geknüpft ist, bietet der SFV-Vorschlag zum Nachbarschaftsstrom allen Stromverbrauchenden die Möglichkeit zum Kauf von regional erzeugtem Solarstrom – unabhängig von einer Beteiligung. Der Solarstrom wird über das öffentliche Stromnetz geleitet und in direkter Nähe zur Anlage verkauft. Die Digitalisierung der Energiewende und der flächendeckende Einbau von intelligenten Messsystemen ermögliche zudem eine unkomplizierte Abrechnung. Zusätzlich ließen sich so die Netzgebühren reduzieren, und die Stromsteuer fiele weg. Das mache günstige Bezugspreise für den nachweislich gelieferten Solarstrom bei der Nachbarschaft möglich.

4.8.2023 | Quelle: SFV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH