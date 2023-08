BEG Förderung: weniger Anträge im Juli 2023

Im Juli ist die Zahl der Anträge bei der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) weiter gesunken.

Im Juli 2023 gingen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 24.807 Anträge auf Förderung im Rahmen der BEG ein. Auf Wärmeerzeuger bezogen sich davon 10.502 Anträge. Diese sind in der Solarserver-Grafik im Detail dargestellt.

Der Löwenanteil der Förderanträge beim Bafa entfiel auch im Juli auf die Wärmepumpen mit 7.054 Anträgen. Solarthermie liegt auf dem zweiten Platz mit 1.352 Anträgen. Für Biomasse-Heizungen gab es nur noch 365 neue Anträge. Für die sogenannten Innovativen Heizungstechnologien – darunter fallen auch Brennstoffzellenheizungen – gingen gerade einmal elf Anträge ein. Bei allen Technologien ist der Trend weiter rückläufig.

Seit der Änderung der Förderkonditionen zu Ende August 2023 sind die Antragszahlen in dem Bafa-Programm drastisch zurückgegangen, einen weiteren Rückgang gab es zum Jahresbeginn 2023. Während sich die Konditionen für Wärmenetze 2023 verbesserten, muss die Biomasse mit weniger Förderung auskommen, wie der Solarserver berichtete. Biomasse hat zudem mit steigenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit des Brennstoffs sowie an die Luftreinhaltung zu kämpfen.

