Sonnen kauft zwei weitere PV-Installationsbetriebe

Das Allgäuer Solarspeicher-Unternehmen sonnen hat zwei erfahrene Photovoltaik-Installationsbetriebe im Weser-Ems-Kreis und in Nordbayern übernommen.

Laut sonnen bestand mit den Unternehmen Franke Elektrotechnik und Buschmann Energietechnik bereits eine zehnjährige Zusammenarbeit. Die Übernahme sei nun „ein konsequenter nächster Schritt“, so Susan Käppeler, die bei sonnen für die DACH-Region zuständig ist. Die beiden Installationsbetriebe sollen als eigenständige Unternehmen bestehen bleiben, betont sonnen in der Pressemitteilung.

Die Franke Elektrotechnik GmbH aus dem mittelfränkischen Lichtenau installiert seit 1997 Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Nordbayern. Das Unternehmen erhielt für seine Pionierarbeit 1998 vom Landesverband des bayerischen Einzelhandels die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“. Zudem erhielt es die Prädikate „Best Practice“ des BMWi und „der qualitätsbewusste Solarfachbetrieb“ des etablierten Solar-Beratungszentrums Solid.

Das Unternehmen Buschmann Energietechnik plant und errichtet bereits in dritter Generation energietechnische Anlagen. Heute arbeiten rund 50 Personen im Unternehmen. Der Firmensitz liegt in Twistringen (Landkreis Diepholz) in der Weser-Ems-Region. Das Unternehmen hat laut sonnen über 5.000 Photovoltaik- und Speicheranlagen installiert und sei damit eines der marktführenden Unternehmen in der Region.

Sonnen investiert nach eigenen Angaben vermehrt in „Partnerschaften“ mit Installationsbetrieben. Im März hatte sonnen die Übernahme des Solar- und Speicher-Spezialisten Energieinsel aus Brandenburg bekanntgegeben.

Trotz des gewaltigen Wachstums im Solarmarkt seien rund 95 Prozent der Einfamilienhäuser in Deutschland „noch immer nicht mit Heimspeicher-Technologie für die Zukunft gerüstet“, heißt es weiter von sonnen. Die Verbraucherzentrale NRW wies allerdings zuletzt darauf hin, dass sich die Installation von Speichern nicht in jedem Fall lohne. Sie warnte vor der „vorherrschenden Marktaussage“, dass mit jeder PV-Anlage auch eine Batterie sinnvoll sei und rät, stattdessen jeden Fall genau zu prüfen.

24.08.2023 | Quelle: sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH