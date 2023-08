Industriekonferenz Forum Solar Plus bietet Start-ups kostenloses Netzwerken an

Start-Ups können sich beim Veranstalter Conexio-PSE eine kostenlose Teilnahme an der PV-Industriekonferenz Forum Solar Plus bewerben.

Die Veranstaltung, die zuerst unter dem Namen Forum Solarpraxis, später als Forum Neue Energiewelt bekannt wurde, findet am 21. und 22. November in Berlin statt. Start-ups können sich bis zum 15. Oktober bewerben, um kostenlos die Start-up-Session des Forum Solar Plus zum Netzwerken nutzen zu können. Dort können sie ihre Lösungen für die Energiewende pitchen, direkt fachliche Anregungen erhalten und wertvolle Kontakte knüpfen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Innovation trifft auf Infrastruktur: Während Start-Ups die treibende Kraft hinter dem Wandel sind, bieten etablierte Unternehmen die Chance, um Visionen im großen Maßstab Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Felix Krause von Vireo Ventures, Partner des Forum Solar PLUS. Die positiven Rückmeldungen aus dem letzten Jahr hätten gezeigt, dass die Session das perfekte Instrument sei, um den Ideenaustausch in Gang zu bringen und vielversprechende Verbindungen zu knüpfen. Gemeinsam mit dem Veranstalter Conexio-PSE wählt Krause die Start-Ups aus, die sich für einen Vortragsplatz qualifizieren.

Zur Bewerbung für Start-Ups geht es hier. Auch die Deutsche Energie-Agentur dena fördert Energiewende-Startups.

25.08.2023 | Quelle: Conexio-PSE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH