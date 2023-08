Der BIPV-Spezialist Sunovation hat Dreßler Bau als strategisch wichtigen Investor gewonnen. Das Unternehmen will seine Fertigungskapazitäten ausbauen und Innovationen vorantreiben.

Das Aschaffenburger Familienunternehmen Dreßler Bau GmbH steigt als Mit-Gesellschafter bei Sunovation ein, einem Hersteller von Glas-Glas-PV-Modulen für Solarfassaden und –Überdachungen. Dreßler Bau ist mit einer Firmenhistorie von 110 Jahren ein etabliertes Bauunternehmen im schlüsselfertigen Hochbau. Mit Hauptsitz in Aschaffenburg und sechs Niederlassungen in Deutschland erzielte Dreßler Bau in 2022 eine Bauleistung von rund 348 Millionen Euro. Sunovation sieht sich als zu den führenden Unternehmen im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIPV) gehörend. Beide Unternehmen sind auf architektonisch ansprechende Baulösungen, insbesondere Fassaden, spezialisiert. Sie fertigen ihre Produkte regional am bayerischen Untermain.

Sunovation hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an BIPV-Projekten im In- und Ausland realisiert. Bei der gebäudeintegrierten Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaics) werden Photovoltaikmodule direkt als Fassade oder Überdachung in die Gebäudehülle integriert. Passgenauigkeit und Ästhetik spielen hierbei zentrale Schlüsselrollen. Architekten und Bauherren können heute Solarfassaden mit ästhetisch ansprechenden Oberflächen in vielfältigen Farben realisieren. Zu den realisierten Sunovation-Projekten gehören Projekte wie der Terra Sustainability Pavilion, das GES2-Museum, MVZ Marburg, JKI Dossenheim oder das Meteorologische Institut Leipzig.

Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach gebäudeintegrierter Photovoltaik sind seitens Sunovation ein weiterer Ausbau der Fertigungskapazitäten sowie wichtige Innovationen geplant. Zukünftig wird Dreßler Bau die Sunovation daher als strategisch wichtiger Investor begleiten. Mit langjähriger Expertise in der Baubranche wird Dreßler Bau darüber hinaus als starker Partner das Netzwerk von Sunovation erweitern. Finanzstark aufgestellt will Sunovation den Wachstumskurs fortsetzen und der steigenden Nachfrage nach gebäudeintegrierter Photovoltaik gerecht werden. Die Geschäftsführung verbleibt wie bisher bei Heribert Ley, der bereits seit 2011 das operative Geschäft des Unternehmens steuert.

31.8.2023 | Quelle: Sunovation | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH