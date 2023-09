Auf einer Fläche von rund 9 Hektar auf bestehendem Weideland im Gebiet der Roggenegg plant die Axpo ihre dritte alpine Photovotaik-Großanlage. Es ist die erste Agri-PV-Anlage, denn die Fläche soll nach dem Bau weiter alpwirtschaftlich nutzbar bleiben.

Nach NalpSolar und der Solaranlage im Skigebiet Disentis ist die Anlage im Kanton Schwyz die dritte Solargroßanlage, die die Axpo im Rahmen ihrer Solaroffensive realisieren will. Aufgrund einer Initiative des Bundes will die Schweiz den Zubau von Photovoltaik-Anlagen mit viel Winterstromanteil beschleunigen. Nun wollen Axpo und die EWS AG, Teil der Axpo-Gruppe, in der Gemeinde Oberiberg zusammen mit der Grundeigentümerin Genossame Schwyz eine alpine Solaranlage bauen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 9 MW Leistung Alpin Solar Ybrig ist auf einer Fläche von rund 9 Hektar auf bestehendem Weideland im Gebiet der Roggenegg geplant. Die Fläche soll nach dem Bau der Solaranlage weiter alpwirtschaftlich nutzbar bleiben. Die Anlage soll über 12 Gigawattstunden pro Jahr produzieren, was dem Stromverbrauch von mehr als 2.600 Haushalten entspricht. Für den Bau der Anlage wird die bestehende Verteilnetzinfrastruktur der EWS AG genutzt.

In den nächsten Monaten werden sowohl die Gemeinde wie auch die Genossame Schwyz, die Eigentümerin des Grundstücks ist, ihre Bürgerinnen und Bürger über das Projektvorhaben informieren und über das Vorhaben abstimmen. Nach positiven Abstimmungsergebnissen beginnt der Bau der Anlage voraussichtlich im Herbst 2024. Die erste Teilinbetriebnahme ist für Ende 2025 und die vollständige Inbetriebnahme in den darauffolgenden Jahren geplant.

Solaroffensive von Axpo umfasst alpine Solaranlagen für Winterstrom

Solaranlagen in höheren Gebieten liefern insbesondere in den Wintermonaten viel Strom, da sie oft über dem Nebel liegen und von der Schneereflexion sowie kälteren Temperaturen profitieren können. „Mit der Anlage im Kanton Schwyz können wir zusammen mit EWS und der Genossame Schwyz neben den zwei Solargroßprojekten NalpSolar und Ovra Solara Magriel im Skigebiet Disentis ein weiteres Projekt in der Solaroffensive von Axpo realisieren. Mit solchen Anlagen in den Bergen sowie ambitionierten Projekten im Schweizer Mittelland wollen wir mehr als 1,2 Gigawatt Solarleistung in der Schweiz zubauen und weiter in den Ausbau der Erneuerbaren in der Schweiz investieren“, sagt Oliver Hugi, Head Solar Switzerland bei Axpo.

Damit die Versorgungssicherheit in der Schweiz gewährleistet werden kann, braucht es eine signifikante Steigerung der inländischen, klimafreundlichen Stromproduktion. Nur so kann die Schweiz die mögliche Lücke von rund 50 Terawattstunden bis 2050 schließen. Eine große Herausforderung bleiben jedoch die Bewilligungsverfahren. Damit genügend erneuerbare Energien entstehen können, sind die Verfahren weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Axpo setzt sich im konstruktiven Austausch mit der Politik für entsprechende Rahmenbedingungen ein.

Weitere Informationen zur Axpo-Solaroffensive sind unter diesem Link zu finden.

1.9.2023 | Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH