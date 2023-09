Neues N-Typ-TOPCon-Modul von Sharp mit 420 Watt Leistung

Das neue N-Typ-TOPCon-Modul von Sharp in vollschwarzem Design ist speziell für Wohngebäude und kleinere gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Aufdachanlagen gedacht.

Sharp Energy Solutions Europe erweitert sein Halbzellen-Portfolio mit einem monokristallinen, 420W N-Typ-TOPCon Silizium-Photovoltaik-Modul. Das NU-JC420B mit schwarzem Rahmendesign und Rückseitenfolie hat das Unternehmen speziell für Wohngebäude und kleinere gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Aufdachanlagen entwickelt. Das neue N-Typ-TOPCon-Modul von Sharp besteht aus insgesamt 108 Halbzellen. Durch sein geringes Gewicht, die kompakten Abmessungen und hohe Flexibilität bei der Montage soll sich das neue Solarmodul besonders leicht installieren und in Systeme integrieren lassen. Das NU-JC420B verfügt über einen Modulwirkungsgrad von 21,51 Prozent sowie einen geringen Temperaturkoeffizienten von -0,300 Prozent pro Grad Celsius. Damit ist eine hohe Leistung auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen gewährleistet. Vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels und des damit verbundenen Temperaturanstiegs wird dieser Faktor nach Einschätzung von Sharp immer wichtiger.

N-Typ-TOPCon-Modul von Sharp bietet hohe Zuverlässigkeit

Das neue Photovoltaik-Modul ist mit Halbzellen auf der Basis von 182 mm großen M10-Wafern ausgestattet. Die 16-Busbar-Technologie, bei das Unternehmen runde Bänder verwendet, soll die Leistung jeder Solarzelle erhöhen und sie weniger anfällig für Mikrorisse machen. So will das Unternehmen eine höhere Zuverlässigkeit des gesamten PV-Moduls gewährleisten.

Wie jedes Halbzellenmodul von Sharp ist das NU-JC420B mit drei kleinen Anschlussdosen mit jeweils einer Bypass-Diode ausgestattet. So reduziert sich die Wärmeübertragung auf die darüberliegenden Solarzellen, was die Langlebigkeit des Moduls und die Gesamtleistung des Systems nochmals steigern soll. Das Solarmodul wird mit einem MC4-Stecker ausgeliefert, der mit den meisten gängigen Optimierern, Wechselrichtern und Montagesystemen kompatibel ist.

Die Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit vom neuen N-Typ-TOPCon-Modul hat Sharp mit den IEC-Siegeln IEC61215 und IEC61730 bestätigt. Zudem hat man strenge Tests vorgenommen, die unter anderem die Widerstandsfähigkeit des PV-Moduls gegen Ammoniak, Salznebel, Sand und PID untersuchten. Des Weiteren hat es den EN13501-Test für Beständigkeit im Brandfall bestanden und somit seine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.

Mit Abmessungen von 1722 x 1134 Millimetern und einer schlanken Rahmenhöhe von 30 Millimetern wiegt das NU-JC420B-Modul 20,7 Kilogramm. Zudem ist das Photovoltaik-Modul flexibel in der Montage. Sowohl Klemmen an der kurzen und langen Seite des Rahmens als auch Schrauben und Stecken ist möglich, was die Kosten für Installation und Integration niedrig halten soll.

Für das NU-JC420B gilt laut Hersteller in der EU eine Endkunden-Produktgarantie von 25 Jahren sowie eine Nennleistungsgarantie von 25 Jahren mit einem Minimum von 85 Prozent zum Ende der Garantiezeit.

Im Mai hatte Sharp bereits ein N-Typ-TOPCon-Modul mit 570 Watt Leistung vorgestellt.

5.9.2023 | Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH