Sicherheit bei Mini-PV: VDE bietet Zertifizierung für Balkonkraftwerke an

Der Verband VDE hat eine Prüfvorschrift entwickelt, mit der Balkonkraftwerke als Gesamtsystem bewertet werden können. Die VDE-Zertifizierung von Stecker-Solargeräten soll Verbraucher:innen mehr Schutz und Sicherheit bieten.

Der VDE prüft und zertifiziert ab sofort Stecker-Solargeräte. Die Prüfvorschrift für die VDE-Zertifizierung für Balkonkraftwerke hat der Verband gemäß der aktuellen Rechtsgrundlage sowie den geltenden Vorschriften und Normen entwickelt. Sie umfasst alle Komponenten von steckerfertigen Mini-Photovoltaik-Anlagen. Dazu gehören ein oder zwei PV-Module, die Kabel und Stecker, der Wechselrichter, der Netzanschluss sowie das Montagesystem. Damit ist es durch den VDE jetzt erstmals möglich, Balkonkraftwerke als Gesamtsystem zu prüfen und zu zertifizieren und nicht nur einzelne Bauteile.

Der VDE reagiert damit auch auf zahlreiche Meldungen der vergangenen Wochen zu Sicherheitsmängeln bei Mini-PV-Anlagen. „Balkonkraftwerke sind sehr beliebt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie mit deren Nutzung aktiv an der Energiewende partizipieren können. Dies wollen wir als VDE unterstützen“, sagt VDE-CEO Ansgar Hinz. „Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass die neuen Geräte für den Anwender sicher sind. Wer, wenn nicht wir, kann dies gewährleisten? Der VDE steht seit mehr als 130 Jahren für Schutz und Sicherheit in der Elektrotechnik.“

VDE Zertifizierung für Balkonkraftwerke berücksichtigt Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten

Eine Prüfvorschrift, mit der man das Gesamtprodukt Balkonkraftwerke bewerten kann, hat den Vorteil, dass der Test nicht nur die einzelnen Komponenten an sich, sondern auch die Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten untereinander berücksichtigt. Das erhöht laut VDE den Schutz und die Sicherheit für die Anwender:innen.

„Der VDE setzt sich dafür ein, Installation und Betrieb von Mini-PV-Anlagen zu erleichtern, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen“, sagt Hinz. „So haben wir Anfang des Jahres in einem Positionspapier Vorschläge für Verbesserungen gemacht, die zum Teil vom Gesetzgeber aufgegriffen wurden. Unsere Normungsorganisation DKE arbeitet zudem an der ersten Produktnorm für das Gesamtprodukt Balkonkraftwerk. Mit einem Ergebnis rechnen wir noch in diesem Jahr.“

Hersteller oder Händler, die Interesse an einer VDE-Zertifizierung und Prüfung für steckerfertige Balkonkraftwerke haben, finden nähere Informationen unter diesem Link.

7.9.2023 | Quelle: VDE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH