Max Bögl baut Fertigung für Windtürme aus

Max Bögl will an einem neuen Produktionsstandort in Emden bis zu 200 Windtürme pro Jahr bauen. Insgesamt steigen die Kapazitäten ab 2024 damit auf 600 Türme.

Der Spezialist für Windtürme onshore, Max Bögl, nimmt ein neues Werk in Emden in Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, will es damit seine Fertigungskapazitäten auf bis zu 600 Hybridtürme pro Jahr steigern. In Folge der ambitionierten Ausbauziele der Bundesregierung für Onshore-Windenergie steige der Bedarf aktuell wieder kontinuierlich an. Aus diesem Grund werde die Firmengruppe ihre derzeitige Produktionskapazität von 400 Hybridtürmen pro Jahr in den zwei Werken in Sengenthal/Oberpflaz und Osterrönfeld am Nord-Ostsee-Kanal auf bis zu 600 Türme pro Jahr zu steigern.

Außerdem will die Max Bögl Wind AG in enger Kooperation mit der Firma Bettels Betonfertigteile ab sofort den Hybridturm in standardisierter Serienfertigung auch am Standort Emden produzieren. Nach der Hochlaufphase ließen sich somit in Emden ab 2024 bis zu 200 Hybridtürme fertigen. Somit könne die Firmengruppe Max Bögl ab dem nächsten Jahr eine Produktionskapazität von bis zu 600 Türmen pro Jahr für den Europäischen Markt zur Verfügung stellen.

Bei wachsendem Bedarf können das Unternehmen durch weitere Ausbaustufen die Produktionskapazität in den Werken für Deutschland und das europäische Ausland flexibel steigern. Durch die gute strategische Lage der Werke und deren logistische Anbindung an Schiene, Wasserwege und Straße lasse sich ferner auch der Logistikprozess optimiert durchgeführen.

„Als Marktführer bei der Herstellung von Hybridtürmen mit großen Nabenhöhen leisten wir einen bedeutenden Beitrag, die notwendigen Kapazitäten für den schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien bereitzustellen.“ So äußerte sich Vorstandsvorsitzender Stefan Bögl. „Mit der Firma Bettels haben wir einen starken Kooperationspartner mit langjähriger Erfahrung zur Herstellung von Betonsegmenten aus Hochleistungsbeton eingebunden.“

11.9.2023 | Quelle: Max Bögl | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH