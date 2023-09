Next Kraftwerke bietet Bonus für regelbare PV-Anlagen

Direktvermarkter Next Kraftwerke bietet Kunden einen finanziellen Bonus, die bereit sind, ihre voll einspeisenden PV-Anlagen abregeln zu lassen.

Direktvermarkter Next Kraftwerke bietet Betreiebern von PV-Anlagen einen finanziellen Bonus, wenn sie sich flexibel regeln lassen. Mit solarFlex führt das Unternehmen damit als einer der ersten Direktvermarkter in Deutschland einen Bonus für Solaranlagen ein, die sich im Falle eines Überangebots an Strom im Netz abregeln lassen. Durch den finanziellen Anreiz möchte Next Kraftwerke, aktuell größter Direktvermarkter von Solarstrom in Deutschland, seinen PV-Pool noch stärker flexibilisieren. So kann das Unternehmen kurzfristig besser auf negative Strommarktpreise reagieren und einem Überangebot an Strom, das zu Schwankungen im Netz führen kann, entgegengewirken.

Abregelung nur für Voll-Einspeiser

Der solarFlex-Bonus gilt für Betreibende von PV-Anlagen, die in der Direktvermarktung sind und den Marktwert Solar erhalten. Damit erhalten die Anlagenbetreibenden zusätzlich zur finanziellen Kompensation ihrer durch die Abregelung entgangenen Erlöse einen finanziellen Bonus durch Next Kraftwerke. Für die Abregelung und den Erhalt des Bonus ist es unter anderem notwendig, dass der erzeugte Strom voll eingespeist und nicht auch für den Eigenbedarf des Betreibenden eingesetzt wird.

Für Next Kraftwerke stellt die Abregelung eine wichtige Maßnahme dar. Denn das Abregeln von Anlagen dient dazu, die Energieproduktion zu drosseln, wenn es das Marktgeschehen oder nicht vorhersehbare Wetterereignisse erfordern. „Mit dem Bonus wollen wir die Bereitschaft bei PV-Betreibenden fördern, Solaranlagen für einen flexibleren Betrieb einsetzen zu können. Denn: Die Abregelung von PV-Anlagen bietet dem Strommarkt aktuell zusätzlich verfügbare Flexibilitätsoptionen, um kurzfristig auf Marktentwicklungen wie Negativpreise zu reagieren. Es schafft Flexibilität und dient zur Stabilisierung des gesamten Stromsystems“, erläutert Mark Lindenberg, Managing Director von Next Kraftwerke.

“Wir sehen das Abregeln von Erneuerbarem Strom als eine Übergangslösung, solange unflexible fossile Kraftwerke und eine unzureichende Netzinfrastruktur nicht in der Lage sind, auf kurzfristige Schwankungen der Einspeisung zu reagieren. Durch eine gut ausgebaute Stromnetzinfrastruktur, Sektorenkopplung und den Einsatz von Speicher-Technologien und Demand Response-Möglichkeiten lassen sich diese Maßnahmen zukünftig grundsätzlich reduzieren”, erklärt Mark Lindenberg abschließend.

12.9.2023 | Quelle: Next Kraftwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH