Semitransparente Doppelglas-Module für Carports und Terrassen

Laura und Mark suchten nach einer Lösung, um erneuerbare Energie zu nutzen und gleichzeitig den Charme ihres Hauses zu bewahren. Ihre Suche führte sie zu den PV-Bausätzen der GridParity AG mit semitransparenten Doppelglas Modulen.

Es war ein sonniger Tag, als Laura und Mark beschlossen, ihr Eigenheim zu einem Ort der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu machen. Ihre Vision: ungenutzte Flächen in schattige und ertragreiche Plätze zu verwandeln. Laura und Mark hatten bereits ein Elektroauto, welches auf Ihrer geräumigen Einfahrt parkte. Sie hatten ihr Auto erst vor kurzem reparieren lassen müssen, da ein schwerer Hagelsturm sichtbare Spuren auf der Karosserie hinterlassen hatte. Sie saßen in der prallen Sonne auf Ihrer wunderschönen Terrasse, die aufgrund der immer heißer werdenden Tage bisher weitgehend ungenutzt geblieben ist. Sie träumten von einem Ort, an dem sie die Natur genießen und gleichzeitig umweltfreundliche Energie erzeugen konnten.

Die Lösung: semitransparente Doppelglas- Module

Nach intensiver Recherche stießen Laura und Mark auf die Produkte der GridParity AG: Terrassen und Carports mit semitransparenten Doppelglas-Modulen. Die Module vereinten ästhetische Eleganz mit erneuerbarer Energieerzeugung. Sie sind teiltransparent, um das Tageslicht durchzulassen, aber auch leistungsfähig genug, um Strom zu erzeugen.

Die Umsetzung: einfach, schnell & nachhaltig

Entschlossen, ihre Vision zu verwirklichen, beauftragten Laura und Mark die GridParity AG mit der Aufwertung ihres Eigenheimes. Das Unternehmen lieferte alle Komponenten aus einer Hand und kümmerte sich auch um die Montage. Laura und Mark waren begeistert von dem Ergebnis. Der Carport bot nicht nur Schutz für ihr Elektrofahrzeug, sondern erzeugte auch saubere Energie. Die Terrasse wurde zum perfekten Ort, um die Natur zu genießen, während sie gleichzeitig Strom für das Haus lieferte. Sie senkten ihre Energiekosten erheblich und erzielten sogar Einnahmen durch den Verkauf von überschüssigem Strom. Die transparenten Module schufen eine einladende Atmosphäre, die ihre Terrasse zu einem beliebten Treffpunkt für Familie und Freunde machte.

Geschichte als Insprirationsquelle

Die Geschichte von Laura und Mark zeigt, wie semitransparente Doppelglas-Module Carports und Terrassen in erstaunliche Energiequellen verwandeln können. Diese Technologie ermöglicht es uns, die Schönheit der Natur zu genießen und gleichzeitig die erneuerbaren Energien zu nutzen. Es ist eine Geschichte von Innovation, Nachhaltigkeit und der Kraft, die Welt zu verändern – eine Geschichte, die uns alle inspirieren soll.

Entdecken Sie die große Auswahl an semitransparenten Doppelglas Modulen – zertifiziert nach EN12600 zur Überkopfmontage – von der GridParity.

Gridparity AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für ästhetische PV-Anlagen. Gemeinsam können wir eine nachhaltige Zukunft gestalten und gleichzeitig Ihre Energiekosten senken.

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt:

Mail: anfrage@gridparity.ag

Telefon: 08131 3307 560