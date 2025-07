Ladelösung von Solaredge priorisiert die Versorgung mit Solarstrom

Bei BV-Comoffice in Regenburg produziert eine Photovoltaik-Anlage Solarstrom für die Gebäudeversorgung und das Laden der E-Autoflotte. Fahrzeuge, die keine Priorität haben, lädt man nur dann, wenn Solarstrom verfügbar ist.

Das Photovoltaik-Unternehmen Solaredge hat seine gewerbliche Solar-Ladelösung One erstmals verwirklicht. Die BV-Comoffice GmbH mit Sitz in Regensburg ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Büro- und Medientechnikgeräten spezialisiert hat. Um seine ESG-Ziele zu erreichen, investierte das Unternehmen in eine 100-kW-Solaranlage auf dem Dach, die mit Wechselrichtern und Leistungsoptimierern von Solaredge ausgestattet ist. Ferner gibt es einen 40,5-kWh-Batteriepeicher sowie in eine Flotte von zwölf Solaredge-Ladestationen.

Die Energiemanagementsoftware Solaredge One für C&I ermöglicht es BV-Comoffice, die Nutzung der Solarenergie entsprechend des jeweiligen Energiebedarfs zu priorisieren, um maximale Einsparungen bei der Stromrechnung zu erzielen. Die Software ist so eingestellt, dass sie den Strombedarf des Gebäudes zuerst mit dem selbst erzeugten Solarstrom deckt. Überschüssige Solarenergie fließt dann in die Batterie, um sie später am Abend zu nutzen, wenn die Stromtarife im Netz am höchsten sind.

Die zweite Priorität ist die Versorgung der E-Flotte von BV-Comoffice mit Solarstrom. Da der Ladebedarf der Mitarbeiter variiert, ermöglichen die abgestuften Lademodi von Solaredge den vorrangigen Nutzern bei Bedarf den Zugriff auf Netzstrom. Das betrifft etwa Vertriebsmitarbeiter:innen, die ihr Auto den ganzen Tag über benötigen. Andere Fahrzeuge, die keine Priorität haben, lädt man nur dann, wenn Solarstrom verfügbar ist. Die Mitarbeiter:innen können auch wählen, ob sie ihr Elektroauto über eine mobile App mit Netzstrom aufladen wollen, wobei sie für den Strom wie an einer öffentlichen Tankstelle bezahlen.

Ladelösung von Solaredge spart Ladekosten

„Da immer mehr Mitarbeiter Elektroautos nutzen, warum sollten wir nicht unsere überschüssige Solarenergie verwenden, um sie aufzuladen“, sagt Christoph Vogl, Geschäftsführer von BV-Comoffice. „Diese Lösung schien ein logischer Schritt zu sein, der sicherstellt, dass der Energiebedarf unseres Gebäudes weiterhin Priorität hat und gleichzeitig eine effiziente Nutzung der Überschussproduktion ermöglicht. Das Software-Upgrade von Solaredge hat die Verteilung der Solarenergie auf das Gebäude, die Batterie und die EV-Ladegeräte vollständig automatisiert und unsere Ladekosten für Elektroautos um 70 Prozent gesenkt. Die personalisierten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge mit Solar sind ebenfalls beeindruckend und tragen zu einem reibungslosen Betrieb für unser Team bei.”

Die neue Ladelösung für Unternehmen kombiniert kundenspezifische Ladepläne und Erzeugungsmuster von Solarstrom mit Echtzeit-Netzstrompreisen, um autonom die wirtschaftlichste Energiequelle zum Laden einer E-Flotte zu berechnen – sei es mit Solarstrom, Batterie oder Netzstrom. Durch die Fähigkeit des C&I-Wechselrichters, eine Überdimensionierung von bis zu 175 % zu erreichen, kann man laut Solaredge überschüssige Solarenergie zur Versorgung von E-Flotten nutzen. Durch dynamisches Erhöhen oder Drosseln der Ladung auf Basis der Echtzeit-Energielasten ermöglicht die neue Lösung auch die Skalierung von bis zu 20-mal mehr Ladestationen auf der bestehenden Infrastruktur. Zudem ist sichergestellt, dass man die maximale Stromllast des Gebäudes nicht überschreitet.

„Die Übernahme von Wevo hat es uns ermöglicht, die langfristige Wirtschaftlichkeit des Ladens von Elektrofahrzeugen zu verbessern“, sagt Naama Ohana, Chief Commercial & Industrial Division bei Solaredge. Die globale Einführung der Ladelösung One von Solaredge für gewerbliche und industrielle Kunden begann im Mai 2025 und wird im Laufe des Jahres 2025 fortgeführt.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH