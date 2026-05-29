Der chinesische Photovoltaik-Hersteller JA Solar stellt anlässlich der Intersolar Europe 2026 seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Batteriespeicher-Systeme und hocheffizienten Solarmodule vor.

In den Mittelpunkt des Messeauftritts auf der Intersolar 2026 stellt JA Solar ein Vorabmodell seines neuen Batterie-Energiespeichersystems JAGalaxy für Großanlagen. Den Groß-Batteriespeicher hat das Unternehmen für netzgekoppelte Projekte im Bereich erneuerbare Energien entwickelt. Er bietet eine Speicherkapazität von über 5 MWh sowie einen Rundlaufwirkungsgrad von 93 %. Das System verfügt laut Hersteller über eine umfassende Sicherheitsarchitektur, einschließlich eines mehrstufigen Schutzes mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, einer Echtzeitüberwachung sowie eines dreistufigen Brandmelde- und Löschsystems. Sein modularer Aufbau soll die Betriebssicherheit erhöhen und gleichzeitig die Wartung vereinfachen.

Ebenfalls sein Debüt auf der Intersolar feiert in diesem Jahr JAPlanet, das Batterie-Energiespeichersystem des Unternehmens für gewerbliche und industrielle Anlagen. JAPlanet hat das Unternehmen im Dezember 2025 auf den Markt gebracht und es ist bereits an mehreren Standorten in Italien, Deutschland, den Niederlanden und Litauen im Einsatz. Es handelt sich um ein 261-kWh-Lithium-Eisenphosphat-System, das eine hohe Energiedichte mit einem integrierten 125-kW-Leistungsumrichtersystem in einer kompakten, modularen Architektur vereint. Das System ist auf bis zu 20 Einheiten (5,2 MWh) skalierbar und so konzipiert, dass es sich an eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen anpassen lässt.

JAPlanet erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 88 % auf der Wechselstromseite. Eine Flüssigkeitskühlung soll die Zelltemperaturen innerhalb von ±1,5 °C halten, um die Leistung zu optimieren, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und den Hilfsstromverbrauch zu senken. Die Batteriesicherheit ist integriert und laut Hersteller gemäß UL 9540A validiert. Zu den Funktionen gehören die Erkennung von thermischem Durchgehen, eine Isolationsüberwachung im Millisekundenbereich sowie ein dreistufiges Brandschutzsystem. Das System verfügt über eine fünfjährige Garantie, die auf zehn Jahre verlängert werden kann, sowie einen Mindestzustandswert (SOH) von 80 % oder 8.000 Zyklen. Es nutzt künstliche Intelligenz zur Vorhersage und Diagnose potenzieller Probleme und soll so eine hohe Produktverfügbarkeit gewährleisten.

TOPCon-Solarmodule der neuesten Generation

Im Bereich der Solarstromerzeugung wird JA Solar eine breite Auswahl an Photovoltaik-Modulen aus den Serien DeepBlue 5.0 und DeepBlue 4.0 Pro präsentieren. DeepBlue 5.0 ist die TOPCon-Technologieplattform der fünften Generation des Unternehmens. Sie umfasst hocheffiziente, beidseitig beschichtete Doppelglasmodule, die für eine hohe Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und in rauen Umgebungen ausgelegt sind und sich durch einen geringeren Langzeitverfall sowie einen langfristig stabilen Energieertrag auszeichnen sollen. Zu den ausgestellten Solarmodulen gehört die JAM48D50/LR-Serie, die eine Leistung von bis zu 670 W bei einem Wirkungsgrad von bis zu 24,8 % liefert und sowohl für Privathaushalte als auch für gewerbliche und industrielle Dachanlagen konzipiert ist.

Die DeepBlue 4.0 Pro-Serie ist eine Produktreihe von n-Typ-Doppelglasmodulen, die auf hohe Leistungsdichte, Langlebigkeit und dauerhafte Leistungsfähigkeit in privaten, gewerblichen und industriellen sowie großtechnischen Anwendungen ausgelegt sind. Sie zeichnen sich durch einen Wirkungsgrad von bis zu 22 %, eine 30-jährige Leistungsgarantie und eine geringe jährliche Degradationsrate von 0,3 % aus. Zu sehen sein werden das einseitig durchstrahlte Modul JAM54D40/LR für Privathaushalte sowie das Modul JAM66D46/LB, das der Hersteller für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für Großprojekte entwickelt hat.

Die Intersolar Europe 2026 findet vom 23. bis 25. Juni in München im Rahmen der The smarter E Europe statt. JA Solar ist in Halle A2 mit dem Stand 380 vertreten.

Quelle: JA Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH