Solaredge übernimmt Ladespezialisten Wevo für EE-Mobilität

Mit der Übernahme von Wevo steigt Solaredge in die Ausrüstung von Ladestationen ein. Das Unternehmen hat bereits eine Reihe von Parkplätzen elektrifiziert.

Der Wechselrichterspezialist Solaredge Technologies hat mit der Wevo Energy Ltd. einen Spezialisten für das Laden von Elektrofahrzeugen übernommen. Wie Solaredge mitteilte, ist Wevo ferner ein Software-Startup, das sich auf die Optimierung und das Management von Anlagen mit vielen Ladestationen spezialisiert hat. Das betreffe zum Beispiel Mehrfamilienhäusern, Parkplätze am Arbeitsplatz oder öffentliche Ladestationen.

Die Software von Wevo sei außerdem herstellerunabhängig konzipiert. Sie unterstützt damit offene Protokolle. Das ermögliche somit eine Preisgestaltung und Abrechnung für mehrere Nutzer, eine abgestufte Priorisierung von Gebührenplänen, ein vorausschauendes Lastmanagement und eine Reihe zusätzlicher Dienste. Stand heute hat Wevo bereits Tausende von Parkplätzen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten elektrifiziert. Wevo sei bereits in die Ladestationen, Wechselrichter und Zähler von SolarEdge integriert. Das ermögliche Kunden einen ganzheitlichen Überblick in Echtzeit über Solarstromerzeugung, Netzbezug und Ladevorgänge.

Solaredge: Erweiterung um EE-Mobilität

Die Wevo Lösung wird auch Teil des Energieoptimierungssystems SolarEdge ONE im Gewerbe- und Industriesektor (C&I) sein. Es ermöglicht SolarEdge Kunden, die Solarstromerzeugung vor Ort, die Batteriespeicherung und das Aufladen von Elektrofahrzeugen zu koordinieren und zu integrieren.

,„Wir freuen uns, dass Wevo nach unserer ersten Investition nun Teil des SolarEdge Teams ist.“ Das sagte Zvi Lando, CEO, SolarEdge Technologies. „Da der Markt für Elektrofahrzeuge weiter wächst, werden dezentrale erneuerbare Energien der Schlüssel sein, um das volle Potenzial der Elektrifizierung der Mobilität auszuschöpfen. Die Softwarelösung und das Know-how von Wevo sind ein Baustein für Solaranlagen in Verbindung mit Ladelösungen und werden nun Teil von SolarEdge“.

Teddy Flatau, CEO, Wevo Energy, sagte: „Wevo hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Aufladen von Elektrofahrzeugen durch die Elektrifizierung von Parkplätzen zu erleichtern. Als Tochterunternehmen von SolarEdge werden wir in der Lage sein, eine kombinierte Lösung zu entwickeln, die es den Besitzern von Elektrofahrzeugen ermöglicht, sauberen Solarstrom zu laden und die Kosteneinsparungen zu maximieren.“

Quelle: Solaredge | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH