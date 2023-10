Enphase bietet Software Solargraf für Photovoltaik-Planung in der Cloud an

Das vor allem für seine Mikrowechselrichter bekannte Photovoltaik-Unternehmen Enphase bietet nun in Deutschland seine Solarplanungssoftware Solargraf an – weitere Länder sollen folgen.

Die Photovoltaik-Software Solargraf soll die Installationsbetriebe von der ersten Planung bis zur Erstellung des Angebots begleiten und setzt dafür auf die Cloud. Sie nutze dabei ein auf künstlicher Intelligenz basierendes 3D-Modellierungstool. Dieses soll nicht nur Neigung und Azimut der Fläche automatisch erkennen können, sondern auch Schatten werfende Hindernisse wie Bäume oder Wände. Mit nur einem Klick platziere es die Module an passender Stelle und liefere eine genaue Verschattungsanalyse, so die Pressemitteilung. Neben dem Solargenerator soll Solargraf auch das Batteriesystem dimensionieren. Für den Installationsbetrieb liefere es zudem eine Stückliste und berechne den Preis pro Watt einschließlich der Kosten und Gewinnspanne.

Software erlaubt auch Planung mit Photovoltaik-Produkten anderer Hersteller

Laut Enphase ist das Produkt dafür gedacht, grundsätzlich den eigenen Hardware-Vertrieb zu unterstützen, indem es die Auslegung, Installation und Inbetriebnahme so einfach wie möglich mache. Allerdings sei Solargraf nicht auf die hauseigenen Mikrowechselrichter festgelegt – es können also auch Geräte von anderen Marken eingeplant werden. Die Nutzung koste daher eine monatliche Gebühr, die von der Zahl der Nutzer abhänge. Enphase decke damit einen Teil der Kosten für die Software.

Neben der eigentlichen Photovoltaik-Planung soll das Tool den gesamten Verkaufs- und Installationsprozess aus der Cloud begleiten. Da beginnt schon beim vom Versenden von Entwürfen an die Kunden in der Planungsphase und geht bis zur Angebotserstellung. Die cloudbasierte Solargraf-Software soll dabei von jedem PC, Tablet und mobilen Endgerät aus nutzbar sein.

Die in der Pressemitteilung zitierten Nutzer sind im Wesentlichen auf starken Online-Vertrieb ausgelegte, überregionale Anbieter. „Der visuelle und inhaltliche Output der Plattform bietet unseren Kunden einen echten Mehrwert und verschafft uns einen entscheidenden Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern. Darüber hinaus unterstützt Solargraf unsere Geschäftsabläufe aktiv von der Planung über die Angebotserstellung bis hin zum Kaufabschluss“, sagt Sven Schöttler, Leiter E-Commerce und Logistik bei der WHT International GmbH.

Durch die Einfachheit soll das Tool die „weichen Kosten“ in den Installationsbetrieben senken, so Enphase. Das ermögliche es, einen besseren Service in weniger Zeit zu bieten.

Der Klassiker in der Photovoltaik-Planung sind bisher herstellerunabhängige Programme wie PV*Sol, mit umfangreichen Produkt- und Klimadatenbanken. Eine einfache Ertragsberechnung mit lokalen Klimadaten lässt sich auch im Service-Bereich des Solarservers mit wenigen Klicks erstellen.

02.10.2023 | Quelle: Enphase | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH