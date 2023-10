Longi: Photovoltaik-Werk Baoshan soll kohlenstofffrei werden

In seinem Werk in Baoshan will der Photovoltaik-Hersteller Longi für die Produktion und den Betrieb 100 % Ökostrom verwenden. Die Kohlenstoffemissionen in der Baoshan-Basis sollen voraussichtlich um 90 % sinken.

Longi hat aktiv neue Wege für eine kohlenstoffarme Transformation erforscht und als Ergebnis der Untersuchungen baut das Unternehmen ein kohlenstofffreies Werk. Den Plan, die Produktionsstätte in Baoshan in der Provinz Yunnan zum ersten kohlenstofffreien Werk von Longi auszubauen, hat das Unternehmen im Oktober 2021 während der ersten Phase der COP15 in Kunming bekannt gegeben.

Für Longi ist der Standort Baoshan einer der wichtigsten Stützpunkte in der Photovoltaik-Industriekette. Um innerhalb seines Betriebszeitraums kohlenstofffreie Emissionen zu erreichen, hat sich das Unternehmen klare Ziele gesetzt. Erstens wird für die Produktion und den Betrieb der Anlage 100 % Ökostrom verwendet. Da Yunnan über reichlich Ökostromressourcen verfügt, nutzt Longi vor Ort einen hohen Anteil an erneuerbarem Strom, um die Scope-2-Emissionen zu senken. Infolgedessen hat man im Jahr 2022 in der Baoshan-Basis 99,09 % Ökostrom verwendet.

Zweitens investiert Longi verstärkt in die technologische Verbesserung der Erdgasrückgewinnung, um die Scope-1-Emissionen erheblich zu reduzieren. Das Unternehmen schätzt, dass die Kohlenstoffemissionen der Baoshan-Basis von etwa 32.000 Tonnen pro Jahr auf 3.200 Tonnen sinken werden. Als erstes Erdgasrückgewinnungsprojekt des Unternehmens steigert es die Materialausnutzung erheblich und reduziert gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen.

Kohlenstofffreies Werk von Longi mit Plan zur Energienutzungseffizienz

Außerdem baut Longi umweltfreundliche Anlagen, setzt digitale Energiemanagementsysteme ein und fördert kontinuierlich die Energieeinsparung und -verbrauchsreduzierung, indem es den bestehenden Plan zur Verbesserung der Energienutzungseffizienz verfolgt. Im Jahr 2021 sank der Verbrauch von Produkteinheiten in der Baoshan-Basis im Vergleich zum Vorjahr um über 8 %. Inzwischen hat Longi die Treibhausgasbilanzierung für seine Baoshan-Basis im Rahmen von Scope 1 und Scope 2 seiner Geschäftstätigkeit abgeschlossen und ein von einer dritten Organisation ausgestelltes Kohlenstoffzertifikat erhalten. Darüber hinaus hat der Standort Baoshan durch die Einrichtung einer „Null-Kohlenstoff-Fabrik“ die Schulung der Mitarbeiter:innen in Sachen Umweltbewusstsein und niedrigem Kohlenstoffausstoß integriert. Ziel dieser Bemühungen ist es, den Stolz der Mitarbeiter:innen darauf zu wecken, Teil der grünen Energiebranche zu sein, und sie vollständig in den Bau dieser innovativen Anlage einzubinden.

In Zukunft wird Longi seine Bemühungen zum Bau der Nullemissionsanlage am Standort Baoshan fortsetzen und den Bau der Nullemissionsanlage im nachgelagerten Segment der PV-Modulherstellung erproben.

5.10.2023 | Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH