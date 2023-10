Holzbausatz mit Doppelglas-Modulen

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien im Mittelpunkt stehen, ist es an der Zeit, unser Denken über traditionelle Bauweisen zu überdenken.

GridParity‘s innovativer Holzbausatz mit transparenten Doppelglas-Modulen bietet nicht nur Schutz vor Hitze, Schnee und Hagel, sondern auch vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause und Ihren Garten. Öffentliche Plätze können zudem mit diesem vielseitigen System neue Nutzungsmöglichkeiten erhalten. Nachhaltigkeit und sicherer Schutz Für die Holzbausätze der GridParity AG werden hochwertige Leimbinder aus nachhaltigem Anbau verwendet, um sicherzustellen, dass Ressourcen geschützt sind und keine wertvollen Wälder gefährdet werden.

Die Doppelglas-Module auf dem Bausatz sind das Herzstück dieser Lösung. Sie sind für die Überkopfinstallation nach EN12600 zertifiziert. Transparenz, die begeistert Die Doppelglas-Module in dem Holzbausatz ermöglichen eine Transparenz von bis zu 40%. Das bedeutet, dass Sie das natürliche Tageslicht voll ausnutzen können, um die darunter liegenden Flächen hell und einladend zu gestalten. Keine künstliche Beleuchtung kann mit der Schönheit und dem Wohlbefinden mithalten, welches das natürliche Licht der Sonne bietet. Für die Abendstunden wird optional eine dimmbare LED-Beleuchtung geliefert. Kostenattraktiv und vielseitig Der Holzbausatz mit Doppelglas-Modulen von GridParity AG ist extrem kostenattraktiv. Die Installation ist einfach und schnell, was die Arbeitskosten minimiert. Die Gesamtkosten einschließlich der für die PV-Anlage samt Holzbausatz liegen im Bereich von einfachen Dachanlagen. GridParity bietet zusätzlich einen eigenen Montageservice mit kurzfristig verfügbaren Terminen zu Ihrem Bausatz an. Der Bausatz ist ein wahres Multifunktionswunder, das zudem in verschiedenen Farben geliefert werden kann. Hier sind einige Designideen, wie Sie ihn vielseitig nutzen können: Carport: Schützen Sie Ihre Fahrzeuge vor Hagel, Regen oder intensiver Sonneneinstrahlung. Unser Holzbausatz bietet nicht nur Schutz, sondern verleiht Ihrem Zuhause auch ein stilvolles Designelement zu attraktiven Preisen. Pavillon für Gartenfeste: Verwenden Sie Ihren Holzbausatz als einen eleganten Pavillon für Gartenpartys, Hochzeiten oder entspannte Wochenendtreffen. Die Transparenz der Doppelglas-Module sorgt für eine einladende Atmosphäre. Überdachte Terrasse für private und gewerbliche Nutzung: Genießen Sie das ganze Jahr über eine helle geschützte Terrasse mit den Bausätzen der GridParity AG. Durch die vielen Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Länge, Breite und Dachformen sind die Bausätze auch im gewerblichen Bereich (z.B: für Cafés, Restaurants, Gartencenter etc.) einsetzbar. Sie sind vor den Launen des Wetters geschützt, können jedoch immer noch die natürliche Umgebung genießen. Gartenhaus: Nutzen Sie den Raum als praktisches Gartenhaus, um Ihre Gartengeräte aufzubewahren oder als Rückzugsort für Ihre kreativen Hobbys. Unser Holzbausatz mit Doppelglas-Modulen ist weit mehr als nur ein einfacher Carport oder Pavillon. Er ist eine Investition in Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und stilvolles Design. Gestalten Sie Ihr Zuhause und Ihren Garten neu – für eine grünere Zukunft und eine schönere Gegenwart. Machen Sie den ersten Schritt zu einem nachhaltigen Lebensstil, der gleichzeitig Ihre Lebensqualität steigert. Fragen Sie jetzt ein Angebot an:

Per Mail: anfrage@gridparity.ag

Telefonisch unter: 081313307560 Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von GridParity unter www.gridparityag.com

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Beliebte Artikel