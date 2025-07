Erster Elektro-Inlandsflug von Sønderborg: Wichtiger Schritt im ProjectZero

Der Flughafen Sønderborg zeigte als erster dänischer Flughafen den Start eines Elekro-Flugzeugs auf einer Inlandsverbindung. Am 11. Juli absolvierte ein zu 100 Prozent elektrisch betriebenes Flugzeug von Beta Technologies die Strecke von Sønderborg nach Kopenhagen.

Tanja Have, Geschäftsführerin der Stiftung GOTO Sønderborg, wertet die Premiere des ersten elektrischen Inlandsfluges in Dänemark als entscheidenden Schritt im ProjectZero:

„Wir sind stolz, dass Sønderborg ausgewählt wurde, um zu zeigen, dass Dänemark und Europa bereit sind, einen bedeutenden Schritt hin zu umweltfreundlicherem Fliegen zu gehen. Für Sønderborgs ProjectZero ist es wichtig, bei der grünen Wende weiterhin eine Vorreiterrolle einzunehmen.” Dieser Testflug bestätige insoweit Sønderborgs Rolle als weltweit führender Standort für Energieeffizienz und Elektrifizierung, so Have weiter.

ProjectZero ist das 2007 gestartete Klimaschutzprogramm der Kommune Sønderborg. Es hat die energiebedingten CO₂-Emissionen seit Beginn um 69 Prozent reduziert und peilt die Klimaneutralität bis 2029 an. Als Gründungspartner fördert Danfoss die Initiative durch Investitionen in Effizienz- und Elektrifizierungsprojekte. Die Internationale Energieagentur (IEA) ernannte Sønderborg zur „Global Capital of Energy Efficiency“, da rund ein Drittel aller Einsparungen auf diese Maßnahmen entfällt.

Ausblick zu Elektro-Flügen

Laut IEA muss der Stromanteil am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2050 auf 50 Prozent steigen, um Klimaneutralität zu erreichen. Vor diesem Hintergrund betont Jürgen Mads Clausen, Chairman Emeritus von Danfoss und Mitinitiator von ProjectZero:

„Nach unserer Einschätzung werden wir in den nächsten zehn Jahren über die Batterietechnologie für größere kommerzielle Elektroflugzeuge verfügen. Der Umstieg aufs elektrisch betriebene Fliegen hängt von weiteren Durchbrüchen – insbesondere bei Batterien und leichten Materialien – ab.” Clausen sieht den Elektro-Flug als Beginn einer neuen Ära. Er ergänzt: “Sobald die Technologie ausgereift ist, wird es sehr schnell gehen.“

Elektro-Flug mit US-amerikanischen Flugzeug in Sønderborg

Nach Angaben von Beta Technologies stößt die ALIA CTOL im Vergleich zu einem herkömmlichen Flugzeug mit Verbrennungsmotor rund 84 Prozent weniger CO₂ aus. Die Varianten sind nach dem jeweiligen Startprozess benannt. CTOL (Conventional Takeoff and Landing) bedeutet konventioneller Starter wie ein Flugzeug. Dies erfordert einen start- und landebahnabhängigen Betrieb. VTOL (Vertical Takeoff and Landing) bedeutet Senkrechtstarter, also ohne erforderliche Start- und Landebahnbahn. Beide Varianten sind für den Regional- und Stadtverkehr sowie für Passagier- und Frachttransporte ausgelegt. Derzeit fertigt das US-amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen die elektrischen Flugzeuge in Burlington, Vermont, USA.

Über ProjectZero

ProjectZero ist ein öffentlich-privates Bündnis mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen in Sønderborg bis 2029 auf null zu senken. Partner:innen sind Kommune, Stadtwerke und lokale Unternehmen wie Danfoss.

Über Danfoss

Das 1933 gegründete Danfoss mit Hauptsitz in Nordborg bei Sønderborg ist ein internationales Unternehmen für Antriebs- und Kältetechnik. Zu den Geschäftsfeldern gehören zudem Hydraulik- und Elektromotoren sowie Leistungselektronik. Das Unternehmen unterhält 95 Produktionsstätten und beschäftigt weltweit etwa 40.700 Mitarbeitende. Danfoss ist Gründungspartner von ProjectZero und unterstützt Forschung sowie Projekte zur nachhaltigen Energie- und Verkehrstechnik.

Quelle: Danfoss A/S | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH