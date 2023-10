Jürgen Scheurer neuer Chef der Plattform EE BW

Die Plattform Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg hat einen neuen Geschäftsführer. Jürgen Scheurer folgt auf Franz Pöter.

Jürgen Scheurer ist neuer Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (PEE BW). Das teilte der Verband mit. Scheurer folgt auf Franz Pöter, der nun zum Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW gewechselt ist. Der 57-jährige bringe langjährige Erfahrungen in der Energiebranche mit, unter anderem in der Windenergie, Photovoltaik und dem Stromnetzausbau. Die Plattform Erneuerbare Energien vertritt seit 2019 die Interessen der Verbände, Unternehmen und Forschungsinstitute aus der Erneuerbaren-Energien-Branche in Baden-Württemberg. Scheurer hat sein Amt am 1. Oktober 2023 angetreten.

Vor seiner Berufung an die Leitungsstelle der PEE BW war er beim Photovoltaiknetzwerk Heilbronn-Franken, dem Vergleichsportal Verivox sowie dem Verteilnetzbetreiber Netze BW tätig. Der Sozialwissenschaftler hat sich zudem auf die Kommunikation spezialisiert. Seit 2014 ist er geschäftsführender Gesellschafter einer Kommunikations- und Unternehmensberatung. Auch in der Landespolitik, den Verwaltungsebenen und Förderprogrammen kennt sich der Energieexperte bestens aus.

Der neue Geschäftsführer leitet mit dem ehrenamtlichen Vorstand und der Geschäftsstelle in Stuttgart die Arbeit des Interessenverbandes. „Damit das Land bis 2040 klimaneutral werden kann, benötigen wir starken und gleichmäßigen Ausbau aller erneuerbaren Energien“, sagt Scheurer. „Bei der Photovoltaik sind wir auf einem guten Weg. Vor allem der Ausbau von Windenergie und Geothermie muss jetzt ähnlich schnell Fahrt aufnehmen. Auch bei der Wasserkraft, Biogas und Holzenergie gibt es noch interessante Ausbaumöglichkeiten.“

Um die Potenziale im Südwesten auszuschöpfen, stehe der Branchenverband mit seinem Wissen den Unternehmen, der Landespolitik, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. „Der Umbau der Energieversorgung erfordert mehr Durchschlagskraft und eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung“, meint Scheurer. Wichtig sei daher auch, für mehr Akzeptanz beim Ausbau der Erneuerbaren zu sorgen. Ein Weg könnten hier Beteiligungsmodelle sein.

13.10.2023 | Quelle: Plattform EE BW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH