Neue Partnerschaft für die Energiewende: UKA und GIB bündeln Kompetenzen

Die beiden Projektentwickler für Windenergie und Photovoltaik GIB und UKA bündeln ihre Kompetenzen. Ziel der Zusammenarbeit ist der Ausbau erneuerbarer Energien bis hin zu einer autarken und klimaneutralen Versorgung von einzelnen Gemeinden und Unternehmen.

Das in Bielefeld verwurzelte Unternehmen Green in Business GmbH (GIB) und der Bielefelder Standort des Energieparkentwicklers UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG haben durch Abschluss einer Absichtserklärung den Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit gelegt. Ziel der Zusammenarbeit ist der beschleunigte Ausbau regenerativer Energien hin zu einer autarken und klimaneutralen Versorgung von einzelnen Gemeinden und lokalen Unternehmen. Um die Wertschöpfung in den entsprechenden Regionen zu erhöhen und die Dekarbonisierung voranzubringen, möchten UKA und GIB die lokalen Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland optimal nutzen.

Während UKA als finanzstarker Vollentwickler für Photovoltaik-Solarparks und Windparks die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung, über den Bau und der Betreuung bis hin zum Betrieb abdeckt, bringt GIB die enge Bindung zu den Gemeinden und Unternehmen aus Industrie- und Mittelstand sowie seine Beratungs-, Entwicklungs- und Finanzierungskompetenz mit in die Partnerschaft ein. „Als Full-Service-Provider in den Bereichen Wind und PV stehen wir unseren Kunden ab sofort in Form eines One-Stop-Shops und damit Ansprechpartner für die Realisierung beider Energieerzeugungsformen zur Verfügung. Wir freuen uns auf die dynamische Zusammenarbeit mit der UKA-Gruppe“, sagt Karsten Jurgschat, geschäftsführender Gesellschafter von GIB.

GIB und UKA: Partner für Kommunen, Stadtwerke und energieintensive Unternehmen

Die Realisierung von Wind- und Solarparks wird zunehmend aufwendiger und kostenintensiver. Gesetze ändern sich, Prozesse sind komplex und Preise für Anlagen steigen. Ferner fehlt es vielen Kommunen und Stadtwerken an Know-how und Ressourcen, um diese Projekte allein umzusetzen. Somit wollen die beiden erfahrenen Akteure diesen in Form der neuen Kooperation zur Seite stehen, um den Schritt zur Energieunabhängigkeit zu vollziehen.

„Die Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt. Um die Ziele schneller und nachhaltiger zu erreichen, gewinnen Kooperationen daher immer mehr an Bedeutung. Insbesondere lokale Partner schaffen Synergieeffekte, von denen nicht nur Unternehmen, sondern auch Bürger profitieren“, sagt Paul Hoffmann, Niederlassungsleiter UKA West.

16.10.2023 | Quelle: GIB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH