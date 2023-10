Totalenergies kauft Ökostrom-Aggretator Quadra

Die Totalenergies übernimmt von der Aloys Wobben Stiftung (AWS) das gesamte Aktienkapitals des deutschen Unternehmens Quadra Energy.

Die 2012 gegründete Quadra Energy betreibt ein „virtuelles Kraftwerk“ mit einer Gesamtleistung von 9 GW. Sie gehört damit laut Totalenergies zu den Top 3 der Aggregatoren von Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Die behördliche Genehmigung für die Übernahme des Ökostrom-Aggregators durch Totalenergies steht noch aus.

Allein im Jahr 2022 kaufte Quadra Energy die Produktion von rund 5.000 Wind- und Solarkraftwerken und verkaufte anschließend 14 TWh auf den Großhandelsmärkten sowie an deutsche Wiederverkäufer und Kunden. Zusätzlich hat Quadra Energy seit 2021 ein Portfolio mittelfristiger Stromankäufe und Weiterverkäufe über Corporate PPAs aufgebaut, das mittlerweile ein Volumen von 2 TWh hat.

Mit dem Kauf von Quadra Energie kann Totalenergies auch auf das Fachwissen der 40 Mitarbeitenden sowie die Prognosesoftware einschließlich der spezialisierten Wettervorhersage zugreifen. Totalenergies setzt darauf, so seinen Intraday-Handel zu stärken und Kunden besser mit CO 2 -armem Strom beliefern zu können.

Ölriese auf Ökostrom-Shoppingtour

Zudem hofft Totalenergies auch auf Vorteile beim Aufbau seines eigenen Erzeugungsportfolios in Deutschland. Im Juli erwarb das Unternehmen für gut 5,8 Milliarden Euro die Konzession für die Entwicklung von zwei Offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von 3 GW, wie der Solarserver berichtete. Totalenergies will im deutschen Strommarkt mit seinen „besonders attraktiven Fundamentaldaten“ seine Aktivitäten von der Erzeugung bis zur Vermarktung ausbauen. Bis 2028 will der Ölkonzern damit eine Rentabilität von 12 Prozent erreichen, sagt Stéphane Michel, President Gas, Renewables & Power bei TotalEnergies.

Totalenergies bezeichnet sich heute als Multi-Energie-Unternehmen mit Verweis auf sein Portfolio aus Öl und Biokraftstoffen, Erdgas und grünen Gase, erneuerbaren Energien und Strom. 2022 erzeugte Totalenergies mehr als 33 TWh Strom, von denen ein Teil aus der 17 GW Kapazität erneuerbarer Energien stammte. Innerhalb des Stromgeschäfts spielen erneuerbare Energien eine große Rolle in dem Konzern. Das Ziel für 2030 liegt bei 100 TWh und dem Aufstieg in die Top 5 der Stromerzeuger aus Wind- und Solarenergie. Die großen Brocken im Geschäftsbericht sind allerdings weiterhin die Förderung fossiler Brennstoffe, das LNG-Geschäft und der Raffinerie- und Chemiebereich.

26.10.2023 | Quelle: Totalenergies | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH