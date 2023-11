Photovoltaik: Otovo sammelt 40 Millionen Euro Eigenkapital ein

Foto: Otovo PV-Handelsplatz Otovo wächst dank neuem Kapital.

Die norwegische PV-Plattform Otovo nimmt weitere 40 Millionen Euro an Eigenkapital ein. Damit will das Unternehmen weiter wachsen und die Gewinnschwelle in den Blick nehmen.

Die Photovoltaik-Handelsplattform Otovo hat sich mit Eigenkapital verstärkt. Wie das Unternehmen mitteilte, schloss es eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 40 Millionen (Mio.) Euro ab. Zu den Kapitalgebern zählt dabei die bestehenden Investoren Å Energy, Axel Johnson Group und Nysnø (The Norwegian Government Climate Investment Fund) angeführt. Als größter Investor (44%) erhielt die Axel Johnson Group (über ihre AxSol-Subvention) Aktien im Wert von 104 Millionen Norwegische Kronen (NOK). Der staatliche Klimafonds Nysnø erhielt Aktien für 29,4 Mio. NOK und Obos für 5 Mio. NOK. Der große nordische Energieversorger Å Energi stellte mehr als die Hälfte der Summe und erhielt Aktien im Wert von 268 Mio. NOK. “Die Kapitalerhöhung ermöglicht es Otovo, das Momentum des Energiemarktes offensiv zu nutzen. Die Kosten für den Bau neuer Solarenergieanlagen sind aktuell so niedrig wie nie zuvor, die herkömmlichen Energiepreise steigen und die Verbraucher suchen nach Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu senken.” so Otovo-CEO Andreas Thorsheim. Otovo will den Nettoerlös einsetzen, um die Marktposition in Europa weiter zu stärken und das Unternehmen in Richtung Profitabilität zu entwickeln. Dieser Weg sei durch eine Kombination aus Umsatzwachstum, operativen Kostenoptimierungen sowie der Monetarisierung der Abonnements-Portfolios gekennzeichnet. Im laufenden Jahr hat Otovo damit rund 100 Mio. Euro an Fremdkapital und 60 Mio. Euro an Eigenkapital aufgenommen. 13.11.2023 | Quelle: Otovo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Beliebte Artikel