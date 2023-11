Nordex: mehr Aufträge, weniger Verlust zum Q3 2023

Windturbinenbauer Nordex hat im dritten Quartal 2023 mehr Aufträge abgewickelt und ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt gingen die Verluste nach neun Monaten zurück, und der Vorstand bestätigte seine Jahresprognose.

Der Windturbinenbauer Nordex AG berichtet zum Ende des dritten Quartals (Q3) 2023 über steigende Auftragszahlen. Laut CEO Jose Luis Blanco war das „dritte Quartal für die Nordex Group von einem hohen Installationsniveau geprägt. Folglich haben wir umsatz- und ergebnisseitig eine Verbesserung erzielt, da Projekte mit höherer Marge abwickelt wurden. Mit Blick auf das vierte Quartal erwarten wir ebenfalls eine hohe Intensität mit einigen kurzfristigen Herausforderungen, die sich in einer erhöhten Volatilität bei der Projektabwicklung abzeichnen kann.“

Damit bleibt der Konzern auch bei seiner Jahresprognose, eine Ebitda-Marge in einer Bandbreite von minus 2,0 bis 3,5 Prozent erzielen zu wollen. Das Ebitda ist das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

Noch waren die ersten neun Monate aber verlustreich. Die Ebitda-Marge lag bei minus 1,5 Prozent. Das war immerhin besser als 2022, als die Verluste zu einer negativen Ebitda-Marge von 4,5 Prozent geführt hatten. Außerdem strebt der Konzern einen Umsatz von 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro an. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 4,5 (Vorjahr: 3,9) Mrd. Euro.

Turbinenproduktion auf Vorjahreshöhe

In den ersten drei Quartalen 2023 belief sich ferner der Auftragseingang im Segment Projekte auf 4,9 Gigawatt (9M/2022: 4,4 GW); dies entspricht einem Wert von 4,1 (3,6) Mrd. Euro. Dabei betrug der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) 0,79 Mio. EUR/MW im dritten Quartal . 63 Prozent der neuen Aufträge entfielen auf Europa, 25 Prozent auf Lateinamerika und 12 Prozent auf Nordamerika. Per Ende September 2023 verfügte die Nordex Group über einen Auftragsbestand von knapp 10,2 (9,7) Mrd. Euro.

Die Nordex Group steigerte ihre Turbinenproduktion leicht von 4,9 GW im Vorjahr auf 5,0 GW. Die Produktionsleistung bei den Rotorblättern betrug unverändert insgesamt 3.358 Stück. Davon fertigte das Unternehmen in seinen eigenen Werken 802 Rotorblätter und bezog von externen Zuliefern 2.556 Rotorblätter.

In den ersten neun Monaten 2023 hat die Nordex Group insgesamt 1.090 Windenergieanlagen in 24 Ländern mit einer Gesamtleistung von 5,5 GW (3,6 GW) installiert . Auf Europa entfielen 61 Prozent der Installationen, auf Lateinamerika 25 Prozent sowie auf Nordamerika und den Rest der Welt jeweils 7 Prozent.

14.11.2022 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH