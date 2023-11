Stadtwerke Trianel EE: mit neuem Park auf 100 MW Photovoltaik

Foto: TEE Der PV-Park Grüssow gehört jetzt zur Trianel Erneuerbare Energien.

Die Stadtwerke-Gesellschaft TEE baut ihr Portfolio an Solarstromanlagen in Deutschland auf 100 MW aus. Neu hinzu kommt ein Park in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Stadtwerke-Kooperation Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG (TEE) baut die Photovoltaik für den Eigenbestand weiter aus. Wie das Aachener Unternehmen mitteilte, übernimmt es den Solarpark Grüssow in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser weise einer Spitzenleistung von 7,2 Megawatt (MWp) aus. Die TEE erhöhe damit ihr Solarportfolio auf insgesamt 98,6 MWp. „Unser PV-Portfolio wächst stetig weiter. Das Projekt in Grüssow demonstriert die effektive Nutzung von Flächen entlang von Autobahnen zur Förderung der erneuerbaren Energien und verdeutlicht das ungenutzte Potenzial, das hier noch erschlossen werden kann“, erläutert Arvid Hesse, Geschäftsführer der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Der rund 50 Kilometer westlich von Neubrandenburg gelegene Solarpark im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist seit Juli 2021 in Betrieb. Er besteht aus 22.176 Solarmodulen auf einer Fläche von rund acht Hektar und kann jährlich circa 7,6 Millionen kWh klimaneutralen Strom erzeugen. „Der Solarpark wurde beidseitig entlang der Autobahnentwickelt und errichtet“, ergänzt Dr. Markus Hakes, weiterer Geschäftsführer der Trianel Erneuerbare Energien. „Damit konnten die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum reduziert werden.“ Die Trianel Eneuerbare Energien wird neben dem Erwerb auch die Betriebsführung der Photovoltaik-Anlage übernehmen. 15.11.2023 | Quelle: Trianel EE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

