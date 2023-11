Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 bei Rügen fertiggestellt

Der Windpark Arcadis Ost 1 in der Ostsee bei Rügen ist fertiggestellt. Alle 27 Turbinen sind schwimmend installiert worden.

Das Konsortium für den Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 hat die letzten Turbinen des Großkraftwerks in der Ostsee installiert. Darüber berichtet das Energieunternehmen Parkwind. Es habe gemeinsam mit seinen Partner in weniger als acht Tagen die verbliebenen drei Turbinen erfolgreich installiert. Damit seien nun alle 27 Windräder des 257-Megawatt-Windparks vor der deutschen Ostseeküste errichtet.

Es handelt sich dabei um den ersten kommerziellen Offshore-Windpark weltweit, bei dem eine schwimmende Installationsmethode zum Einsatz kam. Mit geholfen habe dabei das Kranschiff Thialf. Nun folgten noch die finalen Arbeiten bei Kabelanschlüssen und die vollständige Inbetriebnahme.

Die Teams von Heerema Marine Contractors, Vestas und Parkwind hätten dabei eng zusammengearbeitet, um den schwierigen Wetterbedingungen zu trotzen. So hätten sie die Turbinen mit einer rein schwimmenden Methode, der sogenannten Rotor Nacelle Assembly installiert. Der Einsatz von Jack-up-Schiffen bei der Errichtung erübrigte sich dadurch. Die Beteiligten wählten diesen Weg, um den besonders herausfordernden Bedingungen des Meeresbodens in diesem Teil der Ostsee besser gerecht zu werden.

„Dies ist eine enorme technische Leistung der drei Unternehmen. Gemeinsam konnten wir die Art und Weise, wie Offshore-Windparks installiert werden, neu definieren“, sagt Eric Antoons, Co-CEO von Parkwind, zu diesem Ereignis. „Besonderer Dank gilt dem ganzen Team an Bord der Thialf, die diesen besonderen Erfolg möglich gemacht haben.“

Arcadis Ost 1 befindet sich in deutschen Hoheitsgewässern der Ostsee, nordöstlich der Insel Rügen. Zu den Entwicklern zählen neben Parkwind das Unternehmen PMV und die OstseeWindEnergie GmbH. Letztere ist eine Projektgesellschaft der drei Partner Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, Stadtwerke Bad Vilbel und WV Energie AG. Der Windpark soll noch 2023 in Betrieb gehen und so viel erneuerbaren Strom liefern, dass er das Äquivalent von 290.000 Haushalten versorgen kann.

17.11.2023 | Quelle: Parkwind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH