Kyon Energy verkauft 200 MW Speicherleistung an Obton

Die Münchener Kyon Energy hat für den Photovoltaik-Park-Betreiber Obton 2023 rund 200 MW an Batteriespeichern gebaut. Bis 2026 sollen weitere 400 MW folgen.

Der Projektentwickler für Batteriespeichersysteme, Kyon Energy, hat 2023 insgesamt Speicherprojekte mit einer Gesamtleistung von 194,7 Megawatt (MW) in Deutschland an das dänische Unternehmen Obton verkauft. Bei Obton handelt es sich um einen international tätigen Betreiber von großen Photovoltaikparks. Wie Kyon mitteilte, sind die Veräußerungen Teil eines umfassenden Rahmenvertrags zwischen Kyon Energy und Obton. Beide hatten das Abkommen im Frühjahr 2023 vereinbart. Es sieht vor, dass Kyon bis 2026 für Obton 600 MW an Speichern entwickelt.



Bereits im ersten Jahr des Vertrags konnte mit knapp 200 Megawatt Speicherleistung ein Drittel erfolgreich eingebracht werden. Die nun veräußerten Speicherprojekte befinden sich in Tangermünde, Sachsen-Anhalt (15,8 MW / 35 MWh), Karstädt, Brandenburg (20,7 MW / 41,4 MWh), sowie in Alfeld, Niedersachsen (137,5 MW / 275 MWh). Das Projekt in Alfeld sei das aktuell größte Batteriespeicherprojekt in Europa.

Der Anschluss der geplanten 600 MW Speicherleistung erfolge an das deutsche Stromnetz. Die Investition in die Energieinfrastruktur liege dabei im hohen dreistelligen Millionenbetrag. Zum Vergleich: die derzeit installierte Gesamtspeicherleistung in Deutschland liegt bei 1,2 Gigawatt.

