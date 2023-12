Photovoltaik: Städtische Werke bieten Kunden Beteiligung an

Foto: Städtische Werke Kassel PV-Anlage auf dem KVG-Betriebshof in Kassel-Wilhelmshöhe

Stromkunden der Städtischen Werke in Kassel können sich an zwei PV-Anlagen in der Stadt finanziell beteiligen. Der Versorger bietet bei fünf Jahren Laufzeit eine Verzinsung von 4,1 Prozent.

Kunden der Städtische Werke in Kassel können sich an der Photovoltaik in ihrer Stadt finanziell beteiligen. Wie der Versorger mitteilte, könnten Stromkunden Teil des dafür gegründeten Sonnenteams werden. Hintergrund ist, dass nicht jeder eine geeignete Fläche habe, um eine Anlage selbst zu bauen. Das gilt etwa für Mieter. Für die Anlage von bis zu 5.000 Euro bieten die Städtischen Werke bei einer Laufzeit über fünf Jahre eine Verzinsung von jährlich 4,1 Prozent. Interessenten können ab sofort Anteile erwerben. Das Investment der Anleger fließt in zwei große PV-Dachflächenanlagen am Caldener Flughafen und beim Kasseler Kunststoffspezialisten Wegu. Beide Anlagen zusammen verfügen über eine installierte Spitzenleistung von 661 Kilowatt. Die Städtischen Werke geben Anteile im Wert von 800.000 Euro ab. Die Mindesteinlage beträgt 500 Euro, maximal sind 5.000 Euro möglich. Das soll einer großen Zahl an Interessenten die Möglichkeit geben, Teil des Sonnenteams der Städtische Werke Eco GmbH zu werden. Einzige Voraussetzung: Anleger müssen Stromkunde der Städtischen Werke sein – pro Haushalt ist maximal ein Vertrag vorgesehen. Die Auszahlung der Rendite erfolgt jährlich. Am Ende der Laufzeit wird die Einlagesumme zurückgezahlt. Mit den Städtischen Werken wählen die Kleininvestoren einen Partner, der über viel Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt und dessen Kunden den erzeugten Ökostrom lokal vor Ort nutzen. Neben Photovoltaik-Anlagen setzt der Kasseler Energieversorger auch auf Windparks, Biogasanlagen, Wasserkraft und Biomasse, um die Energiewende in Kassel und Nordhessen voranzutreiben. Das Sonnenteam der Städtischen Werke ist bereits die zweite Auflage. Das erste Sonnenteam hat die Finanzierung einer großen PV-Anlage auf dem Wagenhallendach der KVG im Betriebshof Wilhelmshöhe ermöglicht. Quelle: Städtische Werke Kassel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

