Durch eine konzerninterne Übernahme des Biomethanhändlers BMP Greengas GmbH konzentriert der Energiekonzern EnBW seine Biogasaktivitäten bei VNG. Die Gläubigerversammlung hat dem EnBW vorgelegten Übernahmeangebot zugestimmt.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat mitgeteilt, dass eine breite Mehrheit der Gläubigerversammlung beim Amtsgericht Karlsruhe den Insolvenzplan für den Biomethanhändler BMP Greengas GmbH angenommen hat. Somit steht nach Überzeugung des Konzerns das im August gestartete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung vor einem guten Ende. Sobald ein entsprechender Beschluss des Amtsgerichts vorliegt und rechtskräftig ist. Die EnBW hatte im Oktober als einzige Bieterin ein verbindliches Angebot zur Finanzierung des Insolvenzplans vorgelegt, das die Gläubiger:innen nunmehr angenommen haben. Wie darin bereits angelegt, wird die EnBW die BMP Greengas GmbH innerhalb des EnBW-Konzerns neu ansiedeln. Die VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG H&V), eine hundertprozentige Tochter des Leipziger Gaskonzerns VNG AG, wird die BMP Greengas GmbH nach Abschluss des Verfahrens vollständig übernehmen.

Die EnBW sieht damit die Weichen für eine stabile Zukunft der BMP Greengas GmbH gestellt, was erklärtes Ziel des Insolvenzverfahrens war. Eine solche Lösung läge gleichermaßen im Interesse von Kund:innen, Lieferant:innen und auch der rund 60 Mitarbeiter:innen von BMP Greengas. Somit könne man auch weitere Verwerfungen im Markt für Biomethan verhindern und den Markt stabilisieren. Die Übernahme der BMP Greengas GmbH durch die VNG H&V konzentriert zugleich in folgerichtiger Weise die Biogasaktivitäten im Gesamtkonzern.

VNG H&V stärkt Biogasgeschäft durch BMP Greengas

Für die VNG H&V bedeutet die Übernahme des BMP-Greengas-Biomethanportfolios eine signifikante Erweiterung ihres Biogasgeschäfts und eine Beschleunigung ihres Transformationspfads hin zu grünen Gasen. Der Einsatz von erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen wird für die Kunden der VNG H&V immer bedeutender. Als einer der größten Gasversorger Deutschlands verfügt sie über ein breit aufgestelltes Absatzportfolio, einen schlagkräftigen B2B-Vertrieb sowie ein entsprechendes Portfolio- und Risikomanagement. Mit der geplanten Übernahme will man alle Wertschöpfungsstufen von Biomethan im VNG-Konzern bündeln. Über die VNG-Tochter Balance Erneuerbare Energien GmbH betreibt und entwickelt VNG aktuell 40 Biogasanlagen in Nord- und Ostdeutschland. Damit zahlt die Übernahme auch auf die Konzernstrategie von VNG ein, in der der Ausbau des Biogasgeschäfts fest verankert ist.

Die BMP Greengas GmbH soll nach Übernahme als eigenständige Tochtergesellschaft erhalten bleiben und wieder zur regulären Marktteilnehmerin werden.

Quelle: EnBW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH