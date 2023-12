Neu: Solarthemen-Ausgabe 570 ist erschienen

+++ Übergangslösung für BEG-Förderung +++ Neue Steuer-Regeln für PV +++ Interview: Josef Jenni +++ PPA auf dem Vormarsch +++ Bidirektionales Laden +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Solarthemen-Ausgabe 570:

BEG-Förderung mit Übergangslösung

Falls sich die Ampelkoalition bis Jahresende nicht auf ein Ende der Haushaltskrise verständigen kann, greift für die Bundesförderung für Effiziente Gebäude (BEG) wohl eine spezielle Übergangslösung, die bereits in der Richtlinie angelegt ist.

Neue Detailregeln für die PV-Mehrwertsteuer

PV-Anlagen sind in den meisten Fällen von der Mehrwertsteuer befreit. Das Bundesfinanzministerium hat dazu jetzt in einem Rundschreiben weitere Detailregelungen erlassen.

Interview: Josef Jenni

Der Schweizer Solarpionier spricht anlässlich seines 70. Geburtstags über Energiewende, Hoffnung und die Chancen für Klimaschutz.

Mehr PPA in Europa

Der Markt für Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements, PPA) ist in Bewegung. Vor allem wächst das Interesse an Strom aus neuen Anlagen. Für Betreiber von EE-Anlagen birgt dies Verkaufschancen. Doch PPA sind komplex. Zudem sorgen regulatorische Fragen für Unsicherheit.

Bidirektionales Laden

Wird das Elektroauto die Solarbatterie bald ersetzen? Wie weit ist die Technik des bidirektionalen Ladens von Elektroautos gediehen? Welche Hoffnungen für die Netzoptimierung einerseits und die Eigenverbrauchsoptimierung der PV-Betreiber andererseits lassen sich auf das E-Mobil projizieren?

Grundbucheinsicht soll für EE-Projektierer einfacher werden

Im Hinblick auf das überragende öffentliche Interesse an Erneuerbare-Energien-Anlagen will das Bundesjustizministerium (BMJ) die Einsicht für Projektierer solcher Anlagen in Grundbücher per Verordnung erleichtern und bundesweit vereinheitlichen.

