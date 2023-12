Das Unternehmen Annea, das eine KI-gestützte, vorausschauende Wartung und Leistungsoptimierung von Windkraftanlagen und Solarkraftwerken anbietet, will seine Präsenz auf dem US-Markt stärken und dafür Geld eingesammelt.

Annea, ein Hamburger Climatetech-Start-up, das sich auf die automatisierte, vorausschauende Wartung und Leistungsoptimierung im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat, hat im Rahmen seiner aktuellen Seed-Finanzierungsrunde eine Investition von 2,75 Millionen Euro eingesammelt. An der von Voyager Ventures angeführten Runde beteiligten sich auch die bestehenden Investoren Faber Ventures und Innoport.

Die aktuelle Finanzierung will Annea nutzen, um seine Präsenz auf dem US-Markt zu stärken, seine etablierte Marktposition in ganz Europa, einschließlich Deutschland, Spanien, Portugal und dem Vereinigten Königreich auszubauen und diese in Südostasien zu steigern. Das junge Unternehmen fokussiert sich zudem auf neue strategische Partnerschaften in der Windindustrie. Annea hat es sich zum Ziel gesetzt, jährlich 70 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente aus der Produktion erneuerbarer Energien zu eliminieren.

Climatetech-Start-up Annea entwickelt KI-basierte Predictive Maintenance

Die Technologie von Annea soll Besitzer:innen und Betreiber:innen von Windanlagen dabei unterstützen, die Stromproduktion um 5 bis 15 Prozent pro Jahr zu steigern. Gleichzeitig reduziert die Predictive-Maintenance-Software ungeplante Ausfallzeiten um etwa 80 Prozent und senkt Wartungskosten um 10 bis 50 Prozent. Zu den Partnern sollen die weltweit größten Besitzer:innen und Betreiber:innen von erneuerbaren Energieanlagen gehören.

Mittels künstlicher Intelligenz erstellt Annea digitale Zwillinge jeder Komponente einer Windturbine – ohne dabei zusätzliche Sensoren installieren zu müssen. Dabei bietet die Technologie bietet mehrere Vorteile. Kund:innen erkennen frühzeitig, wenn ihre Anlagen unzureichende Leistung erbringen oder gar ausfallen und erhalten detaillierte Produktionsprognosen. Die Software bietet den Verantwortlichen umfassende Einblicke für die datengesteuerte Entscheidungsfindung und Predictive Maintenance. Mit dem Ansatz lässt sich die Verfügbarkeit und Leistung erneuerbarer Energieanlagen insgesamt optimieren. Annea verfügt über Erfahrungswerte an über 10.000 Windturbinen. Damit steht dem Unternehmen eine umfangreiche und wachsende Datenbank zur Validierung ihrer Lösung zur Verfügung. Auch für Photovoltaik-Kraftwerke bietet Annea Lösungen an.

„Unser Ziel ist es, mithilfe der neuen Finanzierung unsere Position in der Branche zu stärken und uns so eine Schlüsselfunktion am Markt zu sichern. Mit unserer Technologie sind wir in der Lage, weltweit über Windanlagen hinweg zu expandieren und eine entscheidende Rolle innerhalb der Energiewende einzunehmen“, sagt Maik Reder, Co-Gründer und CEO von Annea.

Auch das Fraunhofer IEE beschäftigt sich mit KI für Windenergie.

Quelle: Annea | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH