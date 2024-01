Bürgerwind-Projektierer BBWind knackt 500-MW-Marke mit neuem Projekt

In Beelen sind zwei neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen. Die BBWind Projektberatungsgesellschaft hat damit mehr als 500 MW installierte Leistung erreicht.

BBWind war dabei als Dienstleister für die lokale Bürgerwindgesellschaft Beelen-Woeste Bürgerwind tätig und übernahm die Projektierung. Die Gemeinde Beelen im Kreis Warendorf hat derzeit einen Strombedarf von rund 25.000 MWh pro Jahr. Die beiden Windenergieanlagen sollen laut Prognose jährlich rund 17.000 MWh Strom liefern. Es handelt sich um Enercon-Anlagen vom Typ E-138 mit zusammen 8,4 MW Nennleistung. „Es war ein langer Weg, bis wir unser gemeinschaftliches Bürgerwind-Projekt nun endlich ans Netz bringen konnten, aber die Mühen haben sich gelohnt,“ bilanziert Stefan Tiggemann, Geschäftsführer der Beelen-Woeste Bürgerwind.

BBWind-Geschäftsführer Heinz Thier betont den akzeptanzfördernden und regionalwirtschaftlichen Anspruch des Projekts. „Beelen Woeste ist ein Bürgerwind-Projekt par excellence, direkte Anwohner und Flächeneigentümer sind als Gesellschafter an Bord und sind beteiligt, die Geschäftsführung liegt zu 100% lokal vor Ort. Unser Motto ‚nicht verpachten, selber machen‘ geht hier voll auf“, sagt Thier.

Das zeige sich auch bei der breiten Beteiligung. Neben dem Eigenkapital der 18 Kommanditisten in der Betreibergesellschaft, zu denen auch die Gemeinde Beelen zählt, wurden 500.000 Euro über ein Bankenprodukt in der Umgebung akquiriert. Eine solche breite Beteiligung mit geringer Einstiegshürde bringe sehr viel Akzeptanz, erklärt Thier.

Die finanzielle Bürgerbeteiligung ist in einigen Bundesländern mittlerweile Pflicht. Doch das heißt nicht, dass es sich dabei auch um Bürgerenergie-Projekte handelt. Der Bundesverband Windenergie, der Bürgerbeteiligung explizit begrüßt, kritisiert die Vorschriften in den Bundesländern sogar, da die Uneinheitlichkeit die Planung verkompliziere.

Bürgerwind-Projektierung im großen Stil

Die 2012 gegründete BBWind ist nach eigenen Angaben der größte Projektentwickler für „echten Bürgerwind“ in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Anlagen hat sie im Münsterland ans Netz gebracht. Die Pipeline sei „gefüllt mit aussichtreichen Projekten“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Team bestehe mittlerweile aus gut 50 Personen.

Die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Münster ist eine Tochtergesellschaft des Westfälisch Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) und der BSB – Landwirtschaftliche Buchstelle. Der Firmenname leitet sich dementsprechend von „Bäuerlichen Bürgerwindparks“ her. In Summe habe die BBWind rund 150 Bürgerwindgesellschaften gegründet. Rund 500 MW betreut BBWind in der kaufmännischen und technischen Betriebsführung. Alle Dienstleistungen, von der ersten Idee in der Projektentwicklung bis hin zur Betriebsphase, biete BBWind aus einer Hand an. Dabei sei der Dienstleiter allerdings nie finanziell an den Windparks beteiligt. Die Wertschöpfungskette solle möglichst vollständig vor Ort abgebildet werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Quelle: BBWind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH