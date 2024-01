Das Hannoveraner Energieunternehmen Enercity liefert in den Jahren 2025 und 2026 eine Strommenge von 345 Gigawattstunden Ökostrom an öffentlich-rechtliche Sendeanstalten.

Der Energiedienstleister Enercity hat erneut den Zuschlag für die Stromlieferung an alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland mit Ökostrom erhalten. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung konnte Enercity alle vier zu vergebenden Lose für die Jahre 2025 und 2026 für sich entscheiden. Rund 345 Gigawattstunden Ökostrom liefert Enercity in diesem Zeitraum. Bereits seit 2022 ist das Unternehmen mit Sitz in Hannover der Energielieferant für Ökostrom für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland.

Ökostrom für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Unter den belieferten Institutionen befinden sich unter anderen das ZDF-Sendezentrum am Lerchenberg in Mainz sowie alle Rundfunk- und Fernsehstudios der ARD wie WDR, NDR, MDR, BR, Bavaria Film, Deutsche Welle und Deutschlandfunk. Insgesamt werden rund 500 einzelne Standorte von Enercity mit Ökostrom versorgt.

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung dieser besonderen Partnerschaft“, sagt Enercity Vorstandsmitglied, Marc Hansmann. „Sie unterstreicht nicht nur unser Engagement für nachhaltige Energielösungen, sondern bestätigt auch das Vertrauen, das die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in uns setzen und ist gleichzeitig Ansporn, unser bundesweites Engagement weiter auszubauen.“

Der Energieversorger Enercity mit Sitz in Hannover engagiert sich sowohl in der Photovoltaik als auch in der Windenergie. So stattet das Unternehmen Grundschulen mit Solaranlagen aus und schließt Solarpartnerschaften mit Vereinen. In Hannover betreibt Enercity auch große Photovoltaik-Dachanlagen.

Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH