Sunmaxx PVT geht Partnerschaft mit B+ Ingenieur Gesellschaft ein

Das Ingenieurunternehmen B+ mit Sitz in Wiesmoor plant Projekte mit photovoltaisch-thermischen Solarmodulen. Dazu hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Modul-Hersteller Sunmaxx PVT vereinbart.

Sunmaxx PVT, Hersteller und Entwickler von photovoltaisch-thermischen Solarmodulen (PVT) geht eine Partnerschaft mit der B+ Ingenieur Gesellschaft mbH ein. Bei B+ handelt es sich um ein Ingenieurunternehmen im Bereich der Energieverteilung und Erzeugung. Die Partnerschaft soll es Sunmaxx PVT ermöglichen, seine Marktpräsenz und seinen Kundenstamm in Deutschland und darüber hinaus zu erweitern. B+ verfügt über 26 Jahre Erfahrung im Energiesektor und bietet Ingenieurdienstleistungen und Lösungen für verschiedene Projekte und Anwendungen an. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat B+ bereits PVT-Module von Sunmaxx mit einer Leistung von insgesamt mehreren hundert Kilowatt erworben, um erste Projekte zu realisieren. Sunmaxx-PVT-CSO Franz Ziering sagt über die neue Partnerschaft: „Diese Partnerschaft hilft uns, neue Kunden vor allem in Norddeutschland zu erreichen und so gemeinsam die Energiewende voranzutreiben“.

Die PVT-Module von Sunmaxx vereinen laut Hersteller Solar- und Automotive Know-How. Ferner sollen sie eine klimaneutrale und kosteneffiziente Energieversorgung für viele Anwendungen ermöglichen, von Industrieanlagen bis hin zu Wohngebäuden. Mit der von Sunmaxx entwickelten Wärmetauschertechnologie erzeugen die PVT-Module sowohl Strom als auch Wärme aus Sonnenenergie mit hoher Leistung und Ausbeute.

„Wir sind beeindruckt von der Innovation und Qualität der Sunmaxx PVT-Module, die eine einzigartige und vor allem effiziente Lösung zur Energiegewinnung bieten“, sagt Erwin Behrends, Gründer und Geschäftsführer der B+ Ingenieur Gesellschaft mbH. „Wir sind zuversichtlich, dass die Sunmaxx PVT-Module die Energiebedürfnisse und Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden erfüllen werden.“

