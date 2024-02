Juwi nimmt 220 MW Photovoltaik-Projekt in Colorado in Betrieb

Der Erneuerbare-Energien-Projektierer Juwi hat das bislang größte PV-Projekt seiner Firmengeschichte ans Netz gebracht. Der Solarstrom deckt bilanziell den Strombedarf von über 46.000 US-Haushalten.

Das Photovoltaik-Projekt „Pike Solar“ liegt rund 100 km südlich von Denver am Rande der Rocky Mountains und hat eine Spitzenleistung von 223,6 MW, heißt es in der Pressemitteilung von Juwi. Auftraggeber ist der Energiekonzern Deriva (ehemals Duke Energy). Den Solarstrom kauft wiederum der regionalen Energieversorger Colorado Springs Utilities (CSU) im Rahmen eines 17jährigen Power-Purchase-Agreements (PPA). Auch für CSU ist Pike Solar das bisher größte Projekt. Travas Deal, CEO von CSU, sieht darin „einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres Ziels, die CO 2 -Emissionen bis 2030 um 80 % zu reduzieren.“

Baubeginn war im Spätherbst 2022. Die gut 400.000 Solarmodule sind auf einachsigen Unterkonstruktionen mit automatischer Nachführung installiert. Zu Spitzenzeiten arbeiteten an dem Solarpark rund 350 Personen. Mittlerweile hat Juwi die Entwicklung, die technische Auslegung sowie den Bau des Projekts abgeschlossen und sei dabei im Zeitplan geblieben. In Zukunft soll Juwi den Solarpark im Auftrag von Deriva betreiben und warten.

In Summe hat Juwi in den USA nun 25 Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 730 MW umgesetzt. Zudem verfüge man über „eine attraktive Pipeline“, sagt Stephan Hansen, COO von Juwi. Weltweit hat Juwi nach eigenen Angaben bisher rund 2.000 Photovoltaik-Projekte mit 3.750 MW und 1.200 Windenergie-Anlagen mit 2.900 MW realisiert.

In den USA entstehen zurzeit nicht nur viele neue Solarprojekte, sondern auch Fertigungen. Der Maschinenbauverband VDMA verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 eine hohe Zahl von Bestellungen aus Amerika.

Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH