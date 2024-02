Elektronik-Spezialist Insta will Energiemanagement-Systeme anbieten

Das Elektronik-Unternehmen Insta aus Lüdenscheid will unter dem Markennamen Autaric in Zukunft Energiemanagement-Produkte entwickeln und vertreiben. Zielmarkt sind Privathäuser und Unternehmen.

Insta ist nach eigenen Angaben seit über 50 Jahren im Markt für Elektroniklösungen diverser Komponenten, intelligente und konventionelle Schaltungen, Aktoren, Sensoren und Bedienerschnittstellen (HMI) aktiv. Neben Heimenergiemanagementsystemen (HEMS) will Insta auch Energiemanagement-Produkte für gewerbliche Systemintegratoren anbieten. „Einfach, effizient und erweiterbar“ sollen die Produkte sein, sagt Melanie Lauterbach, Head of Marketing & Communication. Das erste Gerät der neuen Energiemanagement-Produktlinie will Insta im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt bringen, in den nächsten Jahren sollen weitere folgen.

Das Unternehmen Insta hat rund 500 Mitarbeitende und befasst sich vor allem mit der digitalen Vernetzung in der Gebäudetechnik. Es begann 1970 als Joint Venture deutscher Steckdosen- und Schalterhersteller. Insta ist Mitbegründer der KNX Association und prägte damit den offenen Kommunikationsstandard, mit dem sich heute etwa 8.000 Produkte verschiedener Hersteller miteinander verbinden lassen.

Heimenergiemanagementsysteme (HEMS) sind die dezentralen Steuerzentren der Energiewende. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass lokal erzeugter Solarstrom bestmöglich ausgenutzt wird. Mittlerweile reagieren viele Systeme auch auf Preissignale aus dem Strommarkt.

