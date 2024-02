Greenakku: Neue Steckersolaranlage mit PV-Speicher

Das Balkonkraftwerk Designpower 870 von Greenakku ist mit einem Ecoflow-Speicher und zwei Photovoltaik-Modulen von Trina ausgestattet.

Der Onlineshop Greenakku hat ein neues Mini-PV-System vorgestellt. Die Steckersolaranlage Designpower 870 enthält zwei Photovoltaik-Module und einen PV-Speicher sowie einen Wechselrichter. Im Komplettpaket sind keine Halterungen aber ein Netzkabel mit Schuko-Stecker enthalten.

Die beiden bifazialen 435-Watt-Solarmodule von Trina zeichnen sich durch einen vollflächig schwarzen Rahmen aus. Auch der Ecoflow-Mikrowechselrichter soll über eine moderne Optik verfügen und ein NA-Schutzrelais mit 800 Watt Ausgangsleistung enthalten. Diese ist drosselbar auf 600 Watt. Die Möglichkeit der Drosselung auf 600 Watt Ausgangsleistung macht den Ecoflow Wechselrichter zu einer flexiblen Lösung, da sich die rechtliche Umsetzung der 800-Watt-Lösung weiter verzögert.

Steckersolaranlage enthält PV-Speicher mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Der Wechselrichter bietet in Verbindung mit der transportablen Ecoflow Delta 2 Powerstation und den zwei Ecoflow Smartplugs eine Messung des benötigten Stroms an zwei Steckdosen im Haushalt. Je nach Bedarf wird dann Solarstrom aus der Powerstation für die Verbraucher eingespeist. Die Ecoflow Delta 2 Powerstation mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie bietet eine Speicherkapazität von 1.024 Wattstunden und eine AC-Leistung von 1.800 Watt. Mit einem Gewicht von 12 kg ist die Powerstation leicht tragbar, so kann sie problemlos überallhin mitgenommen werden.

Smarte Messsteckdose priorisiert Energieverbrauch

Die beiden im Paket enthaltenden Smartplugs überwachen den Energieverbrauch präzise und weisen dem Mikro-Wechselrichter die benötigte Energiemenge für das mit dem Smartplug verbundene Gerät zu. In Spitzenzeiten priorisiert das System den Energieverbrauch, außerhalb dieser Zeiten wird überschüssige Energie gespeichert. Mit der Fernsteuerungsfunktion kann man Geräte auch unterwegs über eine Internetverbindung per App steuern. Die Echtzeit-Energieverwaltung ermöglicht eine genaue Überwachung des Stromverbrauchs, unterstützt durch umfassende Berichte in der Ecoflow-App. So erkennen die Nutzer:innen Verbrauchsmuster und Energieeinsparmöglichkeiten. Die Smartplugs soll sich einfach in Smart-Home-Systeme von Apple, Amazon, Google und Samsung integrieren lassen.

Greenakku setzt bei Solarmodulen auf eine nachhaltige Direktlieferung, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Mit spezialisierten Fahrzeugen erfolgt die verpackungsfreie und CO 2 -arme Lieferung direkt zum Kunden. Dies minimiert Transportschäden, spart Zeit bei der Entsorgung von Verpackungen und bietet Kunden ein präzises 3-Stunden-Lieferzeitfenster.

Das Designpower 870 Balkonkraftwerk kostet laut Anbieter für Endkund:innen mit Umsatzsteuerbefreiung 1.373 Euro.

Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH