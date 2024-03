Georg Brenninkmeijer neuer Geschäftsführer beim Photovoltaik-Entwickler Sunrock Deutschland

Sunrock, europäischer Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer, hat Georg Brenninkmeijer als neuen Geschäftsführer bei seiner deutschen Tochter eingestellt.

Georg Brenninkmeijer ist seit dem 1. März 2024 neuer Managing Director bei Sunrock Germany. Somit leitet er künftig das operative Geschäft von Sunrock in Deutschland und soll in dieser Funktion das Unternehmenswachstum vorantreiben. Brenninkmeijer verfügt laut Unternehmen über umfassende Expertise in den Bereichen Change Management und Business Development. Sein Schwerpunkt liegt auf der Organisationsentwicklung. Bei verschiedenen führenden Unternehmen trieb er groß angelegte strategische Initiativen auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und Asien voran.

Vor seinem Einstieg bei Sunrock war Georg Brenninkmeijer knapp sechs Jahre lang für die Mercedes-Benz AG tätig, darunter mehrere Jahre als Projektmanager bei Mercedes-Benz Group Services Madrid in Spanien. Zuletzt leitete er als Head of Processes and Projects bei Mercedes-Benz Group Services Philippines ein Team mit dem Schwerpunkt internationale Vertriebsprozesse, Prozessdigitaliserung und -automatisierung, Business Analytics sowie Projektmanagement. Zuvor war er als Strategieberater bei EY-Parthenon tätig. Georg Brenninkmeijer hat einen internationalen Bachelorabschluss in Business und Management von der Universität Navarra, Spanien. Auslandsaufenthalte führten ihn während seines Studiums nach Südkorea, Indien, Brasilien sowie Deutschland. Er folgt auf Hugo Willink, der in die neue Position des Executive Director of Development bei Sunrock wechselt.

Das niederländische Unternehmen Sunrock, Spezialist für Photovoltaik-Anlagen für Logistikimmobilien, hat 2022 den deutschen Markt betreten und im Jahr 2023 mehrere Photovoltaik-Projekte erfolgreich realisiert. Darunter befinden sich zwei Projekte in Dorsten und Unna in Nordrhein-Westfalen. Diese verfügen über eine Solarstrom-Leistung von 3,45 MW und 2 MW. Zudem hat das Unternehmen ein Solarprojekt in Möckmühl in Baden-Württemberg mit 3,2 MW Leistung umgesetzt. Sunrock plant, seine Aktivitäten auf dem deutschen Markt auszuweiten. Eine zweite Niederlassung in Hamburg wurde bereits eröffnet, weitere Projekte und Partnerschaften folgen in diesem Jahr.

Quelle: Sunrock | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH