Thomas Treiling rückt in den Vorstand der Abo Wind AG auf

Der Aufsichtsrat der Abo Wind AG hat Thomas Treiling zum Vorstandsmitglied bestellt. Er soll die Bereiche Geschäfts- und Projektentwicklung Deutschland und Frankreich, IT sowie Energiemärkte und -vertrieb von Jochen Ahn übernehmen.

Mit der Bestellung durch den Aufsichtsrat rückt mit Thomas Treiling am 1. April 2024 ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens Abo Wind in den Vorstand auf. Der 44-jährige Geograph arbeitet seit 2009 bei Abo Wind, zunächst als Projekt-, dann als Team- und Abteilungsleiter. Seit 2018 gehört er der Geschäftsleitung an und verantwortet seither die Entwicklung der Windkraft- und Photovoltaik-Projekte in Deutschland. Das Vorstandsgremium wächst damit auf sechs Köpfe – solange bis die Vorstandsbestellung von Jochen Ahn zum Jahresende ausläuft. Denn Jochen Ahn wird nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen. Thomas Treiling übernimmt im Vorstand nun sukzessive die Verantwortung für die Bereiche Geschäfts- und Projektentwicklung Deutschland und Frankreich (Wind & Solar), IT sowie Energiemärkte und -vertrieb von Jochen Ahn.

„Thomas Treiling hat für Abo Wind bereits viel geleistet und das Unternehmen entscheidend vorangebracht“, sagt Abo-Wind-Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Thomas. Unter seiner Verantwortung sei der Bereich Projektentwicklung Deutschland von 50 Mitarbeiter:innen im Jahr 2018 auf mehr als 140 Kolleg:innen gewachsen. Während zuvor ausschließlich Windkraft im Zentrum der planerischen Aktivitäten stand, sei nunmehr die Photovoltaik ein zweiter zentraler Pfeiler des Kerngeschäfts.

Mit dem Aufrücken Treilings in den Vorstand wird auch die zweite Führungsebene mit erfahrenen Kolleg:innen verstärkt. Die bisherige Abteilungsleiterin Amaya Hilpert (50 Jahre) verantwortet künftig den Bereich Projektentwicklung Solar Deutschland. Der bisherige Abteilungsleiter Kristof Frank (46 Jahre) übernimmt als Bereichsleiter die Verantwortung für Projektentwicklung Wind in Deutschland. „Mit der Neustrukturierung und der Stärkung der Führungsebenen schaffen wir gute Voraussetzungen, weiterhin dezentral in den Regionen zu agieren, das Wachstum unserer starken Pipelines weiter gut zu gestalten und den Beitrag der Projektentwicklung Deutschland für den Unternehmenserfolg noch zu erhöhen“, sagt Treiling.

Quelle: Abo Wind AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH