Solar Solutions Bremen: Neue Photovoltaik-Messe im Norden

Am 17. und 18. April 2024 findet in der Messe Bremen die erste Solar Solutions Bremen statt. Das regionale Messekonzept mit 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet Platz für mehr als 100 Aussteller.

Die niederländische Messe Solar Solutions startet 2024 nach Düsseldorf in Bremen mit einem weiteren Standort in Deutschland. Als regionale B2B-Messe soll sich die Solar Solutions Bremen 2024 als Dreh- und Angelpunkt für die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Solar-Branche in Norddeutschland entwickeln. Die Solar Solutions Bremen findet am 17. Und 18. April 2024 in der Messe Bremen in Halle 5 statt. Das regionale Messekonzept bietet auf 10.000 m2 Ausstellungsfläche eine Plattform für mehr als 100 Aussteller, um Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

Der Veranstalter erwartet über 8.000 Besucher:innen. Für diese Expertinnen und Experten der Solarbranche soll die Veranstaltung Gelegenheit bieten, sich zu vernetzen und auszutauschen. Ein besonderes Highlight ist laut Veranstalter der Innovation Boulevard, auf dem die aktuellsten Innovationen der Industrie präsentiert werden. Besucher:innen haben des Weiteren die Möglichkeit, sich in den Seminarbereichen über die neuesten Entwicklungen und zukunftsweisende Ideen der Branche zu informieren.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Ferner will die Messe einen umfassenden Einblick in alle Aspekte der erneuerbaren Energien bieten und den Austausch zwischen nationalen und regionalen Akteuren fördern. Denn die Verbindung von internationalen und nationalen Herstellern, Händlern und Großhändlern mit regionalen Installateuren, Beratern, Entwicklern und anderen Fachleuten aus dem Norden Deutschlands soll im Mittelpunkt dieser Fachmesse stehen.

Der Landesverband Erneuerbarer Energien Niedersachsen/Bremen fungiert als offizieller Partner der Solar Solutions Bremen 2024.

Quelle: Solar Solutions Bremen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH