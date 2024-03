Biogas und Biomethan: Förderaufruf für neue Technologien

Der Bund fördert mit einem neuen Programm Forschung und Entwicklung von Biogas und Biomethan. Es geht um Effizienzsteigerung, Emissionsminderung und Sektorkopplung.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) unterstützt mit dem neuen Förderaufruf „Zukunft.Forschung.Biogas“ Innovationen bei Biogas und Biomethan. Wie die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) mitteilte, geht es dabei um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Weiterentwicklung der Biogastechnologie. Gesucht seien Vorschläge zur Effizienzsteigerung der Biogaserzeugung und -nutzung, Ideen zur Emissionsminderung sowie Vorhaben zur Systemintegration und Sektorkopplung mit Biogas und Biomethan. Wissenschaftliche Arbeiten zum Einsatz von Rest- und Abfallstoffen könnten ebenfalls eine Förderung erhalten.

Förderfähig seien konkret zukunftsweisende und kostengünstige Technologien, Verfahren und Konzepte zur Optimierung und Effizienzsteigerung der Biogaserzeugung und -nutzung. Darunter fallen zum Beispiel Vorhaben zur Emissionsminderung bei der Biogasproduktion sowie beim Substrat- und Gärrestmanagement. Auch Projekte, die dazu beitragen, die Potenziale von Biogas und Biomethan in der Systemintegration und Sektorenkopplung zu erschließen, sind gesucht. In Anlehnung an die Ziele der Bundesregierung zur Biomassenutzung unterstützt das BMEL auch Vorhaben zur Substratbasis aus Rest- und Abfallstoffen aus Landwirtschaft, Landschaftspflege, Industrie, Gewerbe, Handel und Kommunen. Ein „freier“ Themenbereich dient der Bearbeitung spezieller Fragestellungen, die nicht durch die explizit aufgeführten Förderbereiche abgedeckt sind, aber einen relevanten Einfluss auf die angestrebten Entwicklungen der Biogastechnologie haben.

Das BMEL möchte mit diesem Förderaufruf praxisnahe Vorhaben unterstützen. Daher ist eine Beteiligung der Wirtschaft, insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen, ausdrücklich erwünscht. Die Vorhaben werden im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige Erneuerbare Ressourcen“ gefördert.

Biogas ist eine der Säulen im zukünftigen Energiesystem und nimmt eine wichtige Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien ein. Daher unterstützt das BMEL mit diesem Förderaufruf die Weiterentwicklung der Biogastechnologie. Zudem will das Ministerium mit dem Aufruf den schnellen Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zur Beschleunigung der Energiewende unterstützen.

Projektskizzen nimmt die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) als Projektträger des BMEL bis zum 15. Juli 2024 entgegen.

Quelle: FNR | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH