CCL Energy ordert bei Trina Solar 1,2 GW Photovoltaik-Module

CCL-Kund:innen in den deutschsprachigen Ländern sollen zu den ersten Empfängern der neu eingeführten Doppelglas-Module Vertex S+ 505W für gewerbliche PV-Dachanlagen von Trina Solar gehören.

Die CCL Energy Group, ein europaweit tätiger Photovoltaik-Großhändler kauft Photovoltaik-Module des Herstellers Trina Solar in der Größenordnung von 1,2 Gigawatt. Die auf der Messe Solar Solutions in Amsterdam bekannt gegebene Vereinbarung soll die langjährige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen festigen. Zudem sollen die Laufzeit und das Volumen der Vereinbarung der von beiden Seiten erwartete nachhaltige Marktwachstum bei PV-Anlagen auf Wohn- und Gewerbedächern in Europa gerecht werden.

Konkret sollen dank der Vereinbarung die CCL-Kunden zu den ersten gehören, die die neu eingeführten n-Typ-Doppelglas-Module Vertex S+ 505W von Trina Solar erhalten. Diese neuen Photovoltaik-Module sollen die Rentabilität von gewerblichen Dachanlagen steigern, indem sie eine höhere Leistung, niedrige Degradationsraten und niedrigere BoS-Kosten im Vergleich zu p-Typ-Modulen bieten. Ferner soll eine 30-jährige Leistungsgarantie der Solarmodule der Vertex S+ Serie zusätzliche Sicherheit für die Kund:innen bieten.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Unsere Rahmenvereinbarung mit Trina Solar stellt einen wichtigen Meilenstein für CCL Energy dar“, sagt Paul Brooks, Geschäftsführer bei CCL Energy Group. „Dass wir nur Produkte von durch BNEF anerkannten Tier-1-Herstellern liefern, ist für uns entscheidend, um unseren Ruf zu wahren und unsere Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen.“

Euan Anson, Teamleiter für Nordeuropa bei Trina Solar, fügt hinzu: „Eine solche Vereinbarung bietet beiden Seiten eine verbesserte Planungssicherheit, was besonders in Zeiten hoher Marktnachfrage relevant ist. Wir freuen uns darauf, den zahlreichen Kunden von CCL Energy in Europa einen noch besseren Zugang zum führenden Produktportfolio von Trina Solar zu bieten.”

Quelle: CCL Energy Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH