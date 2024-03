Modellprojekt Solar-Selbstbau für Frauen gestartet

Das Netzwerk Energiewende Jetzt hat eine Workshop-Reihe speziell für Frauen gestartet. In den Veranstaltungen sollen diese den Selbstbau von Photovoltaik-Anlagen lernen, um Perspektiven für eigene Energiewende-Projekte zu entwickeln.

Mit der Workshop-Reihe „Frauen* hoch hinaus! Solar-Selbstbau und Perspektiven für Frauen*“ und einer Website zum Thema will das Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. Frauen die stärkere Teilhabe an der Energiewende ermöglichen. Unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Postcode Lotterie und der Bürgerwerke eG.

Die Angebote richten sich direkt an Frauen. In Online-Workshops bereiten sich die Teilnehmerinnen auf den Solar-Selbstbau vor und entwickeln eigene Perspektiven, wie sie die Energiewende langfristig vorantreiben wollen. Vor Ort in Stedorf bei Bremen, Heidelberg und Kassel schulen Expertinnen Frauen auf aktiven Baustellen ganz praktisch im Solarselbstbau. Somit erarbeiten sich diese neue Kompetenzen und können in der Gruppe Perspektiven für eigene Projekte entwickeln.

„Für eine erfolgreiche und gerechte Energiewende bedarf es der Teilhabe möglichst weiter Bevölkerungskreise“, sagt Projektleiterin Lara Track vom Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. „Frauen sind aber noch stark unterrepräsentiert im Bereich erneuerbare Energien und der Bürger:innenenergie-Bewegung.“

Außerdem wird eine Website eingerichtet, die über das Thema Frauen für die Energiewende informiert und Ressourcen bereitstellt. Beim Bau der Photovoltaik-Anlagen arbeitet das Netzwerk mit der HEG Heidelberger Energiegenossenschaft, Solidarstrom Bremen und Solocal Energy aus Kassel zusammen. Die Referentinnen kommen von Solocal Energy aus Kassel und sind Pionierinnen der Solarselbstbaubewegung in Deutschland.

Solar-Selbstbau für Frauen als Teil der Energiewende in Bürger:innenhand

„Mit dem Projekt wollen wir Frauen die Teilhabe an der Energiewende ermöglichen und sie motivieren, sich aktiv einzubringen. In der Workshop-Reihe erhalten Frauen praktisches Knowhow und die Chance, unter Gleichgesinnten Neues auszuprobieren“, so Track. Das Ziel: Frauen befähigen, dass sie selbst erste eigene PV-Projekte planen und umsetzen können und als Multiplikatorinnen andere für eine Energiewende in Bürger:innenhand begeistern.

Katja Diemer, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie sagt: „Wir freuen uns, dass wir dieses tolle Projekt unterstützen können. Zusammen mit Netzwerk Energiewende Jetzt e. V. und allen weiteren über 2.400 Organisationen, die wir seit dem Start unserer Lotterie bereits unterstützt haben, zeigen wir: Zusammen setzen wir uns für Mensch und Natur und eine bessere Welt ein.“

Weitere Informationen zum Projekt und der Workshop-Reihe „Frauen* für die Energiewende – Solarselbstbau“ sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Netzwerk Energiewende Jetzt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH