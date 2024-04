Meyer Burger schließt Kapitalerhöhung um knapp 207 Millionen CHF ab

Genau 19.648.121.444 neue Aktien hat der PV-Hersteller Meyer Burger ausgegeben. Der Löwenanteil ging an Bezugsrechtsinhaber, den Rest wurde das Unternehmen am Markt los.

Am 4. April meldete Meyer Burger, den Verkauf der letzten 496.302.442 neuen Aktien an institutionelle Investoren und damit den Abschluss der Kapitalerhöhung. Der Platzierungspreis betrug laut der Pressemitteilung 0,0207 CHF pro Aktie, was dem Schlusskurs an der SIX Swiss Exchange am 2. April 2024 entspreche. Für 19.648.121.444 neue hatten Anleger bereits Bezugsrechte geltend gemacht. Für diese werde Meyer Burger neue Namenaktien ausgeben. Dieser Anteil machte laut Meyer Burger 97,54 % der neuen Aktien aus. Unterm Strich kam so ein Bruttoerlös von 206,75 Millionen CHF zusammen.

Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange werde voraussichtlich der heutige 5. April 2024 sein. Auch die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises soll an diesem Tag erfolgen. Nach Vollzug der Kapitalerhöhung werde das gesamte Aktienkapital von Meyer Burger voraussichtlich 237.416.424,37 CHF betragen, verteilt auf 23.741.642.437 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 CHF.

Unter den Investoren, die ihr Engagement vergrößerten, war vereinbarungsgemäß auch Meyer Burgers größter Anleger Sentis Capital. Das Unternehmen übte alle seine seine Bezugsrechte aus und zeichnete 2’090 Millionen der angebotenen Aktien. Darüber hinaus habe Sentis Capital zusätzliche Bezugsrechte für 1’186 Millionen Aktien aufgekauft. Somit hält der größte Anteilseigner nun rund 3.276 Millionen der neuen Aktien und zahlte dafür CHF 32,76 Millionen CHF. Auch der wichtigste Kunde von Meyer Burger in den USA, Desri, hatte sich bereits im Vorfeld verpflichtet, weitere Aktien zu beziehen. Die Aktionärsversammlung hatte am 19. März der Kapitalerhöhung zugestimmt.

Im Zuge mit der Kapitalerhöhung passte Meyer Burger auch den Wandlungspreis von zwei ausstehenden Wandelanleihen an. Der Wandlungspreis gibt an, zu welchem Kurs die Anleihen in Aktien umgewandelt werden können. Der Preis der Wandelanleihe über EUR 145 Millionen mit Fälligkeit 2027 sank von 0,52 Euro auf 0,17 Euro, der Wandlungspreis Anleihe über 216,3 Euro Millionen mit Fälligkeit 2029 von 0,6953 auf EUR 0,23 Euro.

Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH