Zolar erhält 100 Millionen Euro Kreditlinie von BNP Paribas

Das PV-Unternehmen Zolar bietet Kunden eine neue Ratenkreditlösung an. Zur Refinanzierung steht eine Kreditline der BNP Paribas bereit.

Die französische Bank BNP Paribas unterstützt das PV-Unternehmen Zolar mit einer neuen Kreditlinie. Wie Zolar mitteilte, handelt es sich um Fremdkapitalzusagen in Höhe von 100 Millionen Euro. Mit dem Kapital will Zolar ein neues Angebot refinanzieren. Dabei handelt es sich um eine Ratenkreditlösung für Hausbesitzende mit Namen „zolar Easypay“.

Mit dem Ratenkredit könnten Kunden des Unternehmens ab sofort zwischen einer einmaligen Zahlung oder einer flexiblen monatlichen Gebühr wählen. Dabei sei die Lösung für Solaranlagen-Besitzer flexibel und individuell gestaltbar.

Jamie Heywood, CEO von zolar, betont: „Der Markt der Solaranlagen für Privathaushalte reift und die Nachfrage nach innovativen Lösungen war noch nie so groß wie heute. Wir freuen uns, diesen Wandel mit zolar Easypay anzuführen und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.“

Manish Chandra, Head of ABS Markets and Financing bei BNP Paribas, sagt: „BNP Paribas setzt sich für die Finanzierung des grünen Wandels ein und wir freuen uns, unsere Expertise in die Entwicklung dieser neuen Anlagenklasse in Europa einzubringen.“

Seit seiner Gründung habe Zolar 300 Millionen Euro zur Unterstützung erhalten. Diese Transaktion sei, wie auch andere, die in letzter Zeit auf dem Markt zu beobachten waren, ein Beweis für die Entwicklung des Marktes und das zunehmende Interesse von Finanzinstituten an dem Sektor der nachhaltigen und grünen Transformation in Europa.

Quelle: Zolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH