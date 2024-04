DWS erwirbt 147 MW Solarportfolio in Spanien

Der Vermögensverwalter DWS investiert für einen Infrastrukturfonds in drei exitierende PV-Parks in Spanien. Der Fonds ist auch für Privatanleger offen.

Der deutsche Vermögensverwalter DWS hat in Spanien drei Solarparks in Spanien von X-ELIO, einem global tätigen Entwickler erneuerbarer Energien, erworben. Die Akquisition der Solarparks erfolgt für den DWS Infrastruktur Europa, teilte die Beteiligung der Deutschen Bank mit. Der Fonds sei auch offen für private Anleger in Deutschland. Diese könnten bereits ab 50 Euro direkt in Infrastrukturprojekte in Europa investieren.

Der Fondsschwerpunkt liegt auf Erneuerbare-Energien-Projekten im EU-Raum. Zur Diversifizierung investiere er auch in Infrastrukturanlagen aus den Sektoren Digitalisierung oder Versorgungswirtschaft. Außerdem seien für den Fonds Projekte, die auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Transport gerichtet sind, möglich.

Projekte in Provinz Badajoz

Die drei Solarparks in der Gemeinde Medina de las Torres der südwest-spanischen Provinz Badajoz sind seit Mitte des Jahres 2023 im Betrieb. Sie erreichen eine Gesamtkapazität von 147 Megawatt (MW).

Die jetzt getätigten drei Akquisitionen folgen der im August 2023 bekannt gegebenen ersten Investition des Fonds in den Solarpark Klettwitz-Süd als Teil des Energieparks Lausitz.

X-ELIO verfüge in Spanien noch über eine Portfolio-Pipeline mit 14 Gigawatt (GW) in unterschiedlichen Entwicklungsstufen.

„Wir freuen uns sehr über drei weitere Investitionen für unseren DWS Infrastruktur Europa.“ Das sagte Peter Brodehser, Fondsmanager des DWS Infrastruktur Europa. „Investitionen sowohl von institutionellen als auch von Privatkunden sind erforderlich, um den Wandel voranzutreiben und Projekte für die Europäische Transformation zu ermöglichen, insbesondere im Energiebereich.“

Nicholas Pentreath, Chief Financial Officer of X-ELIO: „Wir wissen um das enorme Potenzial Spaniens, führend in der EU beim Übergang hin zu erneuerbaren Energien zu sein.“

