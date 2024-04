Luxcara erhält Finanzierung für PV-Portfolio in Dänemark

Der Investmentmanager Luxcara erhält von der Bayrischen Landesbank eine Finanzierung zum Kauf von drei großen Photovoltaikkraftwerken in Dänemark. Sie haben eine Leistung von 316 Megawatt.

Das Hamburger Anlageunternehmen Luxcara hat mit der Bayrischen Landesbank eine Finanzierung für Photovoltaikvorhaben in Dänemark geschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um eine installierte Kapazität von 316 Megawatt (MW). Diese verteile sich auf drei große Freiflächenprojekte, davon zwei auf Seeland und eines in Jütland. Die drei Parks Barmosen (137,3 MWp), Faxe (111,6 MWp) und Vildbjerg (66,7 MWp) seien seit 2023 vollständig am Netz.

Über die genauen Konditionen der Finanzierung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Nils Driemeyer, Finanzdirektor von Luxcara, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein für dieses wegweisende Portfolio mit der Bayerischen Landesbank erreicht haben. Dies beweist erneut die hohe Qualität unserer Projekte und gibt uns mehr Flexibilität, um die Energiewende zu beschleunigen.“

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ingesamt laut der Pressemitteilung saubere Energieinfrastrukturen in Europa mit einer Gesamtkapazität von mehr als 6 GW und einem Investitionsvolumen von rund 6 Mrd. EUR.

